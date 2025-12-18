Külföld :: 2025. december 18. 19:15 ::

Elérték a teljes műveleti készültséget a Lengyelországnak szállított amerikai Patriot-ütegek

Elérték a teljes műveleti készültséget a Lengyelországnak eddig leszállított amerikai Patriot-ütegek, amelyek a Wisla (Visztula) légvédelmi program fő elemét adják - erősítette meg csütörtökön Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter.

A miniszter és Thomas Rose, az Egyesült Államok új varsói nagykövete a lengyel főváros melletti Sochaczewbe telepített légvédelmi dandár bázisán részt vett a készenlét elérése alkalmából megrendezett ünnepségen.

Beszédében Kosiniak-Kamysz "történelmi pillanatnak" nevezte a Wisla program első szakaszának befejezését, a teljes műveleti készenlétet, amelyet a rendszerek összehangoltságát tesztelő kiképzés előzött meg.

A Wisla program eme szakasza lezárásának "alapvető műveleti jelentősége" van a NATO szempontjából - állapította meg szerdán a Defence.24 lengyel biztonságpolitikai szakportál. A lengyelországi Patriotok mostanra teljesen kompatibilis elemeivé váltak az észak-atlanti szövetség integrált lég- és rakétavédelmi rendszerének, javítva ezzel az elrettentő és védelmi képességeket a NATO keleti szárnyán - szögezte le a portál.

Lengyelország 2015 áprilisában döntött nyolc amerikai Patriot-üteg beszerzéséről, és 2018-ban írták alá az IBCS korszerű tűzvezetési rendszerrel felszerelt első két üteg beszerzéséről szóló szerződést. 2023-ban további hat üteg beszerzéséről szóló, 2026 és 2029 között teljesítendő szerződést írtak alá.

A Patriot-ütegek szerepét Lengyelország és az észak-atlanti szövetség biztonságának biztosításában Kosiniak-Kamysz csütörtök délután is kiemelte, amikor Mark Ruttével, a NATO főtitkárával együtt az északkelet-lengyelországi Orzysz bázisra látogatott, ahol a szövetségesek nemzetközi zászlóalja állomásozik.

A lengyel miniszter emellett megköszönte, hogy a NATO támogatja a kettős felhasználású, vagyis katonai és civil infrastruktúra - nevezetesen a vasúti, a közúti és a gázvezeték-hálózat - fejlesztését Lengyelországban.

Rutte megállapította: Lengyelország katonailag erősödik, és lényegi támogatást nyújt Ukrajnának is, ami nemcsak a béketörekvések tekintetében fontos, hanem a jövőben is az lesz. A NATO egységes marad, és kész lesz az agresszió elhárítására, a szabadság és a biztonság védelmére - mondta a NATO-főtitkár.

Mark Ruttét csütörtökön Varsóban Karol Nawrocki lengyel elnök is fogadta.

(MTI)