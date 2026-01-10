Külföld, Háború :: 2026. január 10. 10:07 ::

Aleppó egyre nagyobb része kerül a szíriai kormányerők kezére

A szíriai kormány hadserege szombaton felszólította az ország északi részén fekvő Aleppó többségében kurdok lakta Sejk Makszúd negyedében lévő harcosokat, hogy tegyék le fegyvereiket, miután jelentések szerint a kormányerők már a kerület 55 százalékát ellenőrzésük alatt tartják.

Egy magas rangú katonai forrás az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak elmondta, hogy a kormányhadsereg többségi ellenőrzést gyakorol a sűrűn lakott negyed felett.

Az állami ellenőrzés alatt álló SANA hírügynökség közleménye szerint a szíriai hadsereg egy X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangoztatta, hogy az ellene harcolóknak egyetlen lehetőségük maradt: "azonnal adják meg magukat és szolgáltassák be fegyvereiket a legközelebbi katonai állomáson, cserébe szavatolják életüket és személyes biztonságukat".

A jelentések szerint a kurd harcosok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek a kormányerők részéről. A televíziós csatorna szerint a Sejk Makszúd negyedben és egy másik kerületben a harcok elől menekülők száma 162 ezerre emelkedett.

Az Aleppóban napok óta folyó harcok a leghevesebbeknek számítanak az egy évvel ezelőtt megbuktatott, hosszú ideig uralkodó Bassár el-Aszad elnök távozása óta.

Csütörtök késő estétől péntek reggelig néhány órára tűzszünet volt érvényben. A kormány szerint ez a kurd harcosok önkéntes kivonulását hivatott megkönnyíteni a nagyvárosból.

A kurd képviselők azonban hangsúlyozták, hogy nem szándékoznak visszavonulni. Szíria északkeleti részének nagy részét továbbra is a kurdok által irányított milícia, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) ellenőrzi. Ez a szervezet vezető szerepet játszott az Iszlám Állam terrorista milícia elleni harcban, és az Egyesült Államok szoros szövetségese volt.

Aleppóban a kurd milíciák befolyása a kurd kisebbség által lakott kerületekre korlátozódik, de a szíriai kormány ezt már nem szándékozik tovább megtűrni.

(MTI)