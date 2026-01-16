Külföld :: 2026. január 16. 23:20 ::

Felszólította a cseh képviselőház az államfőt, hogy nevezze ki Babis minisztereit

A cseh képviselőház határozatban szólította fel pénteken az államfőt, hogy fogadja el a kormányfő javaslatait és nevezze ki jelöltjeit miniszternek.

A 200-tagú képviselőházban a határozatot a hárompárti kormánykoalíció 108 képviselője támogatta, míg az ellenzéki képviselők nemmel szavaztak.

"A Cseh Köztársaság Parlamentjének Képviselőháza felszólítja a köztársasági elnököt, hogy tartsa tiszteletben az alkotmányt, és felesleges időhúzás nélkül nevezze ki a kormány tagjait, ha azokat a kormányfő javasolja neki" - áll a határozatban, amelyet a CTK hírügynökség ismertetett.

"Az egyes kormánytagjelöltek alkalmasságának megítélése a Képviselőház feladata, amely egyedüliként bizalmat szavaz vagy nem a kormánynak" - szögezi le a határozat.

Az elnöki hivatal reagálásában közölte, hogy a határozatot tudomásul veszik.

"A Képviselőháznak az adott esetben joga van az állásfoglalásra, de nem adhat feladatokat a köztársasági elnöknek, és nem állapíthatja meg, miként kell eljárnia" - írta az elnöki iroda közleményében.

Az államfő a kormánytagjelöltekről a kormányfővel folytatott tárgyalásokat, aki ezeken azt is megtudta, milyen okok vezették az államfőt döntéséhez - mutat rá a hivatal, s végül leszögezi: az államfő álláspontja nem változott.

A képviselőházi kormánytöbbség ezzel a határozattal arra reagált, hogy Petr Pavel államfő elutasította Filip Turek, az Autósok párt tiszteletbeli elnökének kinevezését környezetvédelmi miniszterré.

Az ellenzéki képviselők hamisnak és skizofrénnek minősítették a határozatot. Emlékeztették képviselőtársaikat: korábban ellenzékben védték Milos Zeman akkori államfőt, aki nem akarta kinevezni Jan Lipavskyt külügyminiszternek.

A képviselőház a határozat elfogadása előtt elutasította az ellenzék előterjesztését, miszerint szólítsák fel Andrej Babis miniszterelnököt, hogy az ügyben forduljon az alkotmánybírósághoz, amely eldöntené, hogyan kell eljárni az ilyen ügyekben. Babis és a kormánykoalíció ezt elutasítja, Petr Pavel azonban ismételten kijelentette: szívesen venné, ha ebben az ügyben kötelező érvényű jogi döntés születne, hiszen a probléma gyakorlatilag minden új kormány megalakulásakor felmerül.

Az államfő az összes miniszterjelölttel találkozott és Filip Turek kivételével miniszterré nevezte ki őket. Turek személyével kapcsolatban egyebek között az a kifogása, hogy "nem tartja tiszteletben a cseh jogrendet".

Petr Pavel már találkozott a miniszterjelöltekkel, s csak Turek személyével kapcsolatban vannak kifogásai, akit a koalíció a környezetvédelmi tárca vezetőjének jelölt.

Tureket eredetileg a külügyminiszteri posztra szerette volna jelölni pártja, de az interneten régebben megjelent, rasszistának és idegengyűlölőnek ítélt bejegyzései miatt ez komoly bírálatokkal találkozott a közvéleményben. Maga az államfő is azt mondta: ha bebizonyosodna, hogy a bejegyzéseket valóban Turek írta, akkor nem tudná kinevezni külügyminiszterré. A Motorosok azután környezetvédelmi miniszternek jelölték Tureket, de az elnök a javaslatot elutasította.

(MTI)