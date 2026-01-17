Külföld :: 2026. január 17. 12:13 ::

A kurdok beleegyeztek az aleppói kivonulásba, de a biztonság kedvéért rátámadtak a kormányerőkre

Szíriában a hadsereg megkezdte a bevonulást az ország északi részén lévő Aleppó tartomány korábban kurd fegyveresek ellenőrizte térségébe - jelentette szombaton a SANA szíriai hírügynökség, később pedig arról számolt be, hogy a harcokban két katona meghalt.

A hadsereg közleménye szerint a fegyveres erők megkezdték az előrenyomulást az Eufrátesztől nyugatra lévő körzetekben, miután a kurd egységek hajnalban beleegyeztek a kivonulásba.

A hadsereg hozzátette, hogy átvette az irányítást Maszkana és Deir Hafir fölött, ahonnan a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milícia korábban támadásokat intézett a tartomány más részei ellen, valamint elfoglalta a térségben lévő Dzsarrah légitámaszpontot is.

Mindeközben a kurd erők azt közölték, bár beleegyeztek a kivonulásba, a hadsereg nem várta meg a két város teljes kiürítését, káoszt okozva ezzel a térségben.

A SANA hírügynökséghez eljuttatott válaszában a hadsereg viszont a kurdokat okolta a harcok miatt, szerinte ugyanis a fegyveresek támadásokat intéztek a Maszkana mellett őrjáratozó katonák ellen.

Mazlúm Abdi, az SDF szóvivője az X-en korábban azt közölte, a kivonulással a milícia "a márciusi megállapodás iránti elkötelezettségét" jelezte.

A Damaszkusz és a kurdok képviselői között tavaly márciusban kötött egyezmény értelmében a most gyakorlatilag önállóan működő kurd intézményeket integrálják a központi állami apparátusba, a kurd harcosokat pedig a hadseregbe. A megállapodást azonban még nem tudták megvalósítani, a konkrét intézkedések kidolgozásáról szóló tárgyalások határideje 2025 végén lejárt, és az egyeztetések egyelőre megakadtak.

Abdi a tervek szerint a nap folyamán Irakba utazik, ahol a kurdok lakta Erbílben találkozik az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottjával, Tom Barrack-kal.

Mindeközben Ahmed es-Saraa elnök pénteki televíziós beszédében felszólította a kurdokat, "ne higgyenek a szeparatista hangoknak", és tekintsenek szülőföldjükként Szíriára, "amely minden állampolgárának otthont ad". Bejelentette azt is, hogy a kurd nyelv egy új rendelet értelmében államalkotó nyelvvé válik, illetve állami ünnepnappá nyilvánította a kurd (perzsa) újévet is.

A Szíria északi és északkeleti részét ellenőrző kurd hatóságok közleményben üdvözölték az elnöki rendeletet, amelyet "a megbékélés felé tett első lépésnek" neveztek, azonban hozzátették: ennél többre van szükség, a jogokat az alkotmányban is rögzíteni kell.

(MTI)

