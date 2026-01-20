Külföld, Anyaország :: 2026. január 20. 22:44 ::

Orbánék a saját pártcsaládjukkal sincsenek egy hullámhosszon: a Patrióták elnöke kemény választ sürget Trump ellen

Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért képviselőcsoport elnöke kedden elutasította a "behódolást" Donald Trump amerikai elnök Grönlandra vonatkozó "fenyegetéseivel" szemben, és erős európai uniós válaszlépést szorgalmazott.

"A behódolásunk történelmi hiba lenne" - mondta a francia európai parlamenti képviselő Strassburgban.





A szuverenista politikus azt szeretné, ha az Európai Unió "haladéktalanul" aktiválná a kényszerítő intézkedések elleni mechanizmust az Egyesült Államokkal szemben. Ez az európai eszköz egyebek között lehetővé teszi az amerikai vállalatok európai közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésének korlátozását vagy egyes beruházásaik betiltását.

Jordan Bardella az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött kereskedelmi megállapodás "azonnali felfüggesztését" is sürgette.

"Amikor egy amerikai elnök nyíltan megfenyeget egy európai államot, amikor nyílt területi nyomást ötvöz egyértelmű kereskedelmi zsarolással, akkor nem egyszerűen egy partner fejezi ki a véleményét, hanem egy erőviszony érvényesül" - vélte Jordan Bardella Grönland kapcsán, amelyet Donald Trump meg akar szerezni.

Egy évvel ezelőtt Jordan Bardella egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy nem szenved "kistestvér-szindrómában" Donald Trumppal szemben, bár "csodálatának" ad hangot az amerikai elnök patriotizmusa iránt. Akkor úgy vélte, hogy a pártja, a Nemzeti Tömörülés az amerikaiak "kiváltságos partnere", ugyanakkor ragaszkodik "Franciaország függetlenségéhez, egyensúlyozó hatalmi szerepéhez és el nem kötelezett helyzetéhez a nemzetközi kapcsolatokban".





When a U.S. president threatens a European territory… Jordan Bardella, leader of France’s far-right party National Rally:The United States is presenting us with a choice: accept dependency disguised as partnership, or act as sovereign powers capable of defending our interests.When a U.S. president threatens a European territory… pic.twitter.com/pSI1vgj0RY January 20, 2026

Szijjártó szerint az EU-tag Dánia ügye "nem uniós ügy"

Grönland jövője nem uniós ügy, ezért Magyarország nem támogatná egy közös EU-nyilatkozat elfogadását ebben a kérdésben – jelentette ki hétfőn Prágában Szijjártó Péter külügyminiszter.

– Ezt kétoldalú kérdésnek tekintjük, amelyet a két fél közötti tárgyalások útján lehet rendezni. Nem gondolom, hogy ez uniós ügy lenne – fogalmazott a tárcavezető.

(MTI - Reuters - Portfólió)