Trump venezuelai bábjának elege lett Washington utasításaiból - érte is eljönnek a jenkik?

Delcy Rodríguez venezuelai elnök, aki a Nicolás Maduro volt elnök elleni akció után vette át a latin-amerikai ország vezetését, azt mondta, elege van Washington utasításaiból – írja a CNN nyomán a Portfólió.



– Elég volt már abból, hogy Washington parancsolgat a venezuelai politikusoknak! – mondta olajipari dolgozóknak Puerto La Cruz városában, a Venezolana de Televisión állami csatorna által közvetített eseményen.

– Hagyjuk, hogy a venezuelai politika megoldja a nézeteltéréseinket és a belső konfliktusainkat. Ez a köztársaság nagyon nagy árat fizetett azért, hogy szembe kellett néznie a fasizmus és a szélsőségesség következményeivel az országunkban – tette hozzá Rodríguez.

A Maduro elleni január 3-i katonai akció után a volt alelnök, Rodríguez vette át Venezuela vezetését, akire az Egyesült Államok jelentős nyomást gyakorol, többek között a venezuelai kőolajkészlettel kapcsolatban, amelyet Washington amerikai cégekkel akar kitermeltetni.