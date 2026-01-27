Külföld :: 2026. január 27. 06:47 ::

Ausztrália visszavonta egy izraeli influenszer vízumát

Ausztrália visszavonta egy iszlámellenes álláspontot képviselő izraeli influenszer vízumát, kijelentve, hogy nem fogadja azokat a látogatókat, akik gyűlöletet terjesztenek.

Szammi Jahud, aki többek között a közösségi médiában kijelentette, hogy az iszlám "visszataszító ideológia", hétfőn közölte, hogy vízumát három órával az izraeli repülőjárat indulása előtt törölték. A férfi végül elrepült Abu Dzabiba, de nem tudta elérni csatlakozó járatát.

"Ez zsarnokságról, cenzúráról és ellenőrzésről szól" - nyilatkozta az X közösségi oldalon.

Tony Burke ausztrál belügyminiszter kedden az AFP francia hírügynökségnek küldött közleményében kijelentette, hogy azoknak, akik Ausztráliába szeretnének utazni, megfelelő vízumot kell igényelniük, és "jó okkal" kell érkezniük. "A gyűlölet terjesztése nem megfelelő ok az ideutazásra" - tudatta.

Ausztrália januárban szigorította a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó jogszabályait, miután decemberben 15 ember halt meg egy antiszemita merényletben a sydney-i Bondi strandon, a zsidó hanuka ünnep alkalmával.

Sajtóértesülések szerint Jahud vízumát ugyanazon törvény alapján törölték, amelyet a múltban is alkalmaztak már hasonló döntésekben.

Az ausztrál kormány döntését az ausztrál zsidó konzervatív szervezet, amely az influenszert egy konferenciára meghívta, "határozottan elítélte", és bírálta a korábbi vízumvisszavonást is, amikor tavaly nyáron Szimha Rothman izraeli parlamenti képviselőt nem engedték be az országba.

(MTI nyomán)