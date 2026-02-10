Külföld, Háború :: 2026. február 10. 19:58 ::

Uniós biztos: az európai védelmi iparnak fel kell pörgetnie gyártósorai termelékenységét

Az európai védelmi iparnak fel kell nőnie a történelmi kihíváshoz, és fel kell pörgetnie gyártósorai termelékenységét - jelentette ki kedden Strassburgban Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén.

A biztos hangsúlyozta: a közvélemény-kutatások egyértelműen jelzik, hogy a veszélyes nemzetközi környezetben az európai állampolgárok erős Európát várnak a világban és a védelem területén egyaránt. Rámutatott, hogy Oroszország csaknem négy év után sem mutat hajlandóságot az Ukrajna elleni háború befejezésére, miközben az Egyesült Államok stratégiai prioritásai egyre inkább az indiai-csendes-óceáni térségre és a nyugati féltekére helyeződnek át.

Kubilius kiemelte: az európai felelősségvállalás nem jelenti a NATO megkerülését. A NATO továbbra is a kollektív védelem alapja és a transzatlanti kapcsolatok sarokköve, ugyanakkor Európának meg kell erősítenie saját pillérét a szövetségen belül. Mint mondta, az unió jelenleg számos stratégiai képesség - például űralapú hírszerzési adatok vagy légi utántöltés - tekintetében az Egyesült Államoktól függ, ezért fel kell készülnie ezek európai kiváltására.

Az uniós biztos szerint az erős európai védelem felépítésének kulcsa a termelés gyors és jelentős növelése. "Gyártani, gyártani, gyártani" - fogalmazott, hozzátéve: az iparnak fel kell készülnie a várható keresleti sokkra. Támogatásáról biztosította Emmanuel Macron francia elnök felhívását is, amely a védelmi kapacitások bővítésére szólította fel az iparági szereplőket.

Kubilius közölte: a közelmúltban megalakult az ellátásbiztonsági testület, amely az ellátási láncokat felügyeli annak érdekében, hogy az ipar nagy volumenben és gyorsan tudjon szállítani. Bejelentette továbbá, hogy rakétaprogrammal kapcsolatos körútra indul a tagállamok és az ipar bevonásával, az Ukrajnának szánt és az uniós készletek feltöltését szolgáló szállítások felgyorsítása érdekében.

A biztos emlékeztetett: az Európai Bizottság tavaly új védelmi politikai eszközökkel és 150 milliárd euró értékű kedvezményes hitelkerettel készítette elő a védelmi kapacitások bővítését. A tagállamok 19 nemzeti beruházási tervéből eddig 16-ot jóváhagytak és a tanács elé terjesztettek. Elmondása szerint a tagállamok 2035-ig akár 6,8 ezermilliárd eurót fordíthatnak védelemre, ha teljesítik a NATO-hoz kötődő vállalásaikat.

Jelenleg napirenden van egy hitel Ukrajna védelmének támogatására, amelynek jóváhagyására a biztos az Európai Parlamentet is felszólította. A konstrukció elsődlegesen ukrán, uniós, illetve európai gazdasági térségbeli és észak-amerikai partnerektől történő beszerzéseket irányoz elő.

Kubilius hangsúlyozta: a védelmi beruházások nemcsak a biztonságot, hanem az európai versenyképességet is erősíthetik.

A biztos szerint az Európai Unió válaszút előtt áll: a védelmi kiadások széttagolt, Európán kívüli elköltése gyengítené a gazdaságot és a biztonságot, míg az összehangolt, európai prioritások mentén megvalósuló beruházások a gazdaság motorjává tehetik a védelmi szektort.

(MTI)