Londoni felsőbíróság: törvénysértő a Palestine Action betiltása

Törvénysértőnek minősítette a legnagyobb brit palesztinpárti szervezet, a Palestine Action terrorszervezetté nyilvánítását és betiltását előzetes pénteki végzésében a londoni felsőbíróság.

A határozat rendkívüli jogi horderejű, mivel több ezer, már folyamatban lévő bűnügyi eljárást érinthet, egyelőre azonban nem oldja fel a csoport betiltásáról szóló tavalyi kormányhatározat érvényét, mivel fellebbezési lehetőséget biztosít a kormány számára.

A Scotland Yard közölte, hogy a köztes végzés nyomán kialakult "szokatlan körülmények" közepette felfüggeszti a csoportot támogató tiltakozók őrizetbe vételét, nagy-britanniai zsidó szervezetek ugyanakkor aggodalmuknak adtak hangot a bírósági határozat miatt.

Shabana Mahmood brit belügyminiszter a végzés kihirdetése után közölte, hogy "csalódottsággal" értesült a bírósági határozatról, és bejelentette, hogy a tárca fellebbezést nyújt be.

Huda Ammori, a Palestine Action társalapítója szerint ugyanakkor a bírósági végzés "monumentális győzelem" a palesztin nép szabadságáért és az alapvető nagy-britanniai szabadságjogokért vívott küzdelemben.

A Palestine Action terrorszervezetté nyilvánításáról és betiltásáról szóló belügyminisztériumi határozat, amelyet a londoni parlament két háza előzőleg nagy többséggel jóváhagyott, tavaly júliusban lépett érvénybe.

A csoportot - amely a gázai háború idején heti rendszerességgel szervezett több százezres Izrael-ellenes tüntetéseket Londonban - a tavalyi kormányhatározat olyan szerveződésekkel sorolta azonos jogi kategóriába, mint az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet vagy az orosz Wagner zsoldoscsoport.

A brit terrorellenes törvény alapján a betiltott terrorszervezetek támogatása súlyos bűncselekmény, amelynek elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

A londoni felsőbíróság 46 oldalas pénteki végzése azonban "aránytalannak" minősítette azt a brit kormányhatározatot, amely a Palestine Actiont a szélsőséges terrorszervezetekkel azonos kategóriába sorolta.

A bírósági végzés megfogalmazása szerint a Palestine Action akcióinak "nagyon csekély hányada" volt terrorcselekménynek minősíthető a 2000-ben kelt brit terrorellenes törvény definíciói szerint, és még ezek sem érték el a szervezet betiltásához és terrorcsoporttá nyilvánításához szükséges mértéket és jelleget, elbírálásukhoz elégséges lett volna az általános büntetőjog alkalmazása.

A bírósági határozat szerint Yvette Cooper akkori belügyminiszter - aki jelenleg a külügyminiszteri tisztséget tölti be - a Palestine Action betiltását elrendelő határozat kidolgozása során nem vette figyelembe, hogy a döntés milyen hatást gyakorol a tiltakozáshoz fűződő szabadságjogok érvényesülésére.

A végzés alapján a szervezetnek és a kormánynak február 20-ig van lehetősége további fellebbezések és egyéb dokumentumok benyújtására, és a bíróság ezek mérlegelése nyomán hozza meg végleges döntését.

A bírói testület hangsúlyozza, hogy addig érvényben marad a Palestine Action betiltásáról és terrorszervezetté nyilvánításáról szóló kormányhatározat, így továbbra is bűncselekmény a csoport támogatása.

A londoni rendőrség a felsőbírósági végzés pénteki kihirdetése utáni állásfoglalásában szintén hangsúlyozta, hogy jóllehet a bíróság törvénysértőnek minősítette a Palestine Action betiltását, a betiltó határozat azonban továbbra is hatályos, és ez azt jelenti, hogy a csoport támogatása változatlanul bűncselekmény.

"Elismerjük, hogy mindez szokatlan körülményeket teremtett" - fogalmaz a Scotland Yard közleménye.

Az állásfoglalás szerint a rendőrség ebben a helyzetben folytatja a Palestine Action támogatásával megvalósuló törvényszegések bizonyítékainak gyűjtését és azonosítja e kihágások elkövetőit, de a törvénysértések gyanúsítottjait az elkövetés időpontjában nem veszi őrizetbe.

A Scotland Yard hangsúlyozza azt is, hogy mindez csak a Palestine Action támogatását kifejező megnyilvánulásokra vonatkozik, és a rendőrség továbbra is közbelép erőszakcselekmények, szándékos rongálás, megfélemlítést keltő vagy gyűlöletet szító magatartás esetén, és különösen határozottan fellép az antiszemita cselekményekkel szemben.

A Palestine Action mellett a csoport betiltása óta számos nagyszabású demonstrációt tartottak Londonban. Ezeken a megmozdulásokon a Scotland Yard több mint kétezer tüntetőt vett őrizetbe terrorszervezet támogatásának gyanújával, és eddig 170 gyanúsított ellen indult büntetőeljárás.

A 300 ezres brit zsidóság legnagyobb képviseleti szervezete, a Board of Deputies of British Jews pénteki állásfoglalásában mélységes aggodalmának adott kifejezést a londoni felsőbíróság végzése miatt. A szervezet hangsúlyozta: a Palestine Action rendszeresen zsidó közösségi intézményeket, zsidó tulajdonban lévő üzleti vállalkozásokat és Izraelhez kötődő helyszíneket vett célba.

A Palestine Action betiltásának közvetlen előzményeként a szervezet tagjai tavaly nyáron behatoltak a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontjára, a London közelében működő Brize Norton katonai repülőtérre és megrongáltak két Airbus Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépet.

A szakértői vizsgálat szerint a két repülőgépben 7 millió font (több mint 3 milliárd forint) kár keletkezett.

A Palestine Action az akciót azzal indokolta, hogy ezek a gépek "fegyvereket szállítottak a Gázában folyó népirtáshoz", amelynek Nagy-Britannia a szervezet szerint így közvetlenül is részesévé vált.

(MTI)