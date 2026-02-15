Külföld, Publicisztika :: 2026. február 15. 23:31 ::

Antifasiszták rugdostak halálra egy identitárius aktivistát Lyonban

Még nyugat-európai mércével mérve is brutális, és szomorú események zajlottak le a franciaországi Lyonban e hét csütörtökön.

A tragédia előtt ebben a városban tartott előadást Rima Hassan EP-képviselő, aki a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország formációban politizál, viszont antiszemita nézeteket vall, és elítélte Izrael terrorgépezetének gázai népirtását, illetve támogatja a Hamász harcát is a terrorállam ellen, amiért egyébként eljárást is indítottak ellene a filoszemita hatóságok.

Az előadás helyszíne elé demonstrációt hirdetett a Collectif Némésis identitárius-feminista szervezet, amely első hallásra ugyan furcsa kettősséget rejthet, ám ez a mozgalom elveti a baloldali feminizmust, a nővédelmet pedig a bevándorlók által elkövetett zaklatásokból vezeti le.



A Lazio ultrái is megemlékeztek Quentinről (fotó: X)

Az identitárius-feminista nőakivisták biztonságára férfi mozgalmár-társaik ügyeltek, a beszámolók szerint ekkor történtek a tömeges szóváltások, atrocitások, hozzávetőlegesen 50 fő között, ami azért nem kis szám egy ilyen kicsi demonstráción, többen meg is sérültek.

A matematika szakos egyetemista, katolikus Quentin is a nőaktivistákat védelmező férfiak között volt , a tömeges atrocitásokat követően támadták meg őt és két társát egy szűkebb utcában. A támadók maszkos antifasiszták voltak, a Jeune Garde szervezetéhez tartoznak.

Quentint elgáncsolták, elesett, aminek következtében be is ütötte a fejét, majd elájult, de ettől függetlenül tovább rugdosták. Súlyos fejsérüléseket szenvedett, de ekkor még felállt és elindult hazafelé, ám később ismét elájult. Kórházba szállították, ahol kiderült, hogy vérömleny került az agyába, melybe a későbbiekben bele is halt a 23 éves fiatal.

Az eset végigsöpört Franciaországon és sokan megszólaltak a haláleset kapcsán. Lyon polgármestere és a város önkormányzata elítélte az erőszakot, de akkora port kavart a brutális gyilkosság, hogy még Macron is részvétét nyilvánította ki, és kijelentette, hogy „a gyilkos gyűlöletnek nincs helye Franciaországban”, valamint nyugalomra és önmérsékletre szólított fel.

Részvétet nyilvánított Marion Maréchal-Le Pen, az Identité Libertés párt EP-képviselője, Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke és EP-képviselője, illetve a Nemzeti Tömörülésben politizáló Marine Le Pen is. Tradicionalista katolikus körök pedig virrasztásokat, rózsafüzér imádságokat végeztek a lelki nyugalmáért.





La milice de Mélenchon et LFI a tué.



A rendőrségi nyomozás jelenleg is folyik, ám ismerve a franciaországi állapotokat, meglehetősen kétséges, hogy a támadók elnyerik-e méltó büntetésüket. Egyelőre „vizsgálják a pontos körülményeket”.

A szebb napokat látott Nyugat-Európán sajnos egyre inkább eluralkodni látszik a káosz, miközben a civilizációnk megrontói kényelmesen, kárörvendően figyelik az eseményeket.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info