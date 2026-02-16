Külföld, Politikusbűnözés :: 2026. február 16. 09:46 ::

Százmillió dolláros ügy - menekülés közben vették őrizetbe Ukrajna volt energiaügyi miniszterét

Őrizetbe vették German Galuscsenkót, Ukrajna korábbi energiaügyi miniszterét egy százmillió dolláros korrupciós ügy kapcsán. A politikus tavaly távozott a kormányból, miután neve felmerült a botrányban. Sajtóértesülések szerint egy Ukrajnát elhagyó vonaton tartóztatták le, egyelőre nem tudni, melyik országba tartott.

A BBC szerint a botrány komoly nyomás alá helyezte Volodimir Zelenszkij kormányát. A kabinet még az orosz–ukrán háború kirobbanása előtt a korrupció felszámolását ígérte, ezzel szemben German Galuscsenkó három éven át vezette az energiaügyi tárcát, de tavaly novemberben lemondásra kényszerült, miután neve felmerült az úgynevezett Midas-ügyként ismert korrupciós nyomozásban.

A gyanú szerint az Enerhoatom szerződései után rendszeresen visszaosztásokat szedtek be, amelyek a kontraktusok értékének 10–15 százalékát tették ki. A korrupcióellenes hatóságok állítása szerint a pénzt tisztára mosták, majd külföldre – többek között Oroszországba – utalták. A nyomozók a vizsgálat során olyan fényképeket is közzétettek, amelyeken készpénzzel teli táskák láthatók. Ezek a felvételek tovább erősítették a botrány súlyát.

A Midas-ügy egy 15 hónapig tartó vizsgálat eredménye, amelyet az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) folytatott. A hatóságok közlése szerint Galuscsenkót az államhatár átlépése közben vették őrizetbe, majd Kijevbe szállították további kihallgatásra.

A NABU hivatalosan nem nevezte meg a volt minisztert, de több ukrán sajtóorgánum is őt azonosította az ügy érintettjeként.

Galuscsenkó korábban azt közölte, a vádakkal szemben bíróság előtt kívánja megvédeni magát. Galuscsenkó rövid ideig igazságügyi miniszterként is dolgozott. Ezt a posztot töltötte be, amikor Volodimir Zelenszkij tavaly novemberben felszólította a lemondásra. Utódja, Svitlana Hrincsuk szintén távozott hivatalából, miután neve összefüggésbe került a botránnyal. Úgy tudni, a határőrök külön utasítást kaptak: értesítsék a hatóságokat, ha German Galuscsenkó megpróbálná elhagyni az országot. Elfogása után Kijevbe szállították kihallgatásra.

A botrány különösen nagy felháborodást váltott ki Ukrajnában, mert éppen akkor robbant ki, amikor az ország energiainfrastruktúráját folyamatos orosz támadások érik.

Az Egyesült Államok és több nyugati szövetséges is növeli a nyomást Kijeven. A háború miatt elhalasztott választások megtartását és határozott korrupcióellenes lépéseket sürgetnek.

Ukrajnában a korrupció régóta visszatérő probléma. Bár a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Korrupcióellenes Ügyészség már egy évtizede működik, a rendszerszintű visszaélések nem szűntek meg teljesen. A korrupció elleni fellépés ugyanakkor kulcskérdés az ország számára, különösen az Európai Unióhoz való csatlakozás szempontjából.