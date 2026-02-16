Őrizetbe vették German Galuscsenkót, Ukrajna korábbi energiaügyi miniszterét egy százmillió dolláros korrupciós ügy kapcsán. A politikus tavaly távozott a kormányból, miután neve felmerült a botrányban. Sajtóértesülések szerint egy Ukrajnát elhagyó vonaton tartóztatták le, egyelőre nem tudni, melyik országba tartott.
A BBC szerint a botrány komoly nyomás alá helyezte Volodimir Zelenszkij kormányát. A kabinet még az orosz–ukrán háború kirobbanása előtt a korrupció felszámolását ígérte, ezzel szemben German Galuscsenkó három éven át vezette az energiaügyi tárcát, de tavaly novemberben lemondásra kényszerült, miután neve felmerült az úgynevezett Midas-ügyként ismert korrupciós nyomozásban.
A gyanú szerint az Enerhoatom szerződései után rendszeresen visszaosztásokat szedtek be, amelyek a kontraktusok értékének 10–15 százalékát tették ki. A korrupcióellenes hatóságok állítása szerint a pénzt tisztára mosták, majd külföldre – többek között Oroszországba – utalták. A nyomozók a vizsgálat során olyan fényképeket is közzétettek, amelyeken készpénzzel teli táskák láthatók. Ezek a felvételek tovább erősítették a botrány súlyát.
A Midas-ügy egy 15 hónapig tartó vizsgálat eredménye, amelyet az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) folytatott. A hatóságok közlése szerint Galuscsenkót az államhatár átlépése közben vették őrizetbe, majd Kijevbe szállították további kihallgatásra.
A NABU hivatalosan nem nevezte meg a volt minisztert, de több ukrán sajtóorgánum is őt azonosította az ügy érintettjeként.
Galuscsenkó korábban azt közölte, a vádakkal szemben bíróság előtt kívánja megvédeni magát. Galuscsenkó rövid ideig igazságügyi miniszterként is dolgozott. Ezt a posztot töltötte be, amikor Volodimir Zelenszkij tavaly novemberben felszólította a lemondásra. Utódja, Svitlana Hrincsuk szintén távozott hivatalából, miután neve összefüggésbe került a botránnyal. Úgy tudni, a határőrök külön utasítást kaptak: értesítsék a hatóságokat, ha German Galuscsenkó megpróbálná elhagyni az országot. Elfogása után Kijevbe szállították kihallgatásra.
A botrány különösen nagy felháborodást váltott ki Ukrajnában, mert éppen akkor robbant ki, amikor az ország energiainfrastruktúráját folyamatos orosz támadások érik.
Az Egyesült Államok és több nyugati szövetséges is növeli a nyomást Kijeven. A háború miatt elhalasztott választások megtartását és határozott korrupcióellenes lépéseket sürgetnek.
Ukrajnában a korrupció régóta visszatérő probléma. Bár a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Korrupcióellenes Ügyészség már egy évtizede működik, a rendszerszintű visszaélések nem szűntek meg teljesen. A korrupció elleni fellépés ugyanakkor kulcskérdés az ország számára, különösen az Európai Unióhoz való csatlakozás szempontjából.
🇺🇦 The Ukrainian corruption scandal pieced together.— Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) November 24, 2025
> Vladimir Zelensky, president of Ukraine under martial law
> Timur Mindich, business man involved in key Ukrainian industries, close friends with Zelensky
> Tsukerman, co-partner and financer to Mindich
> German Galushchenko,… pic.twitter.com/1jzvpkFfwk
(BBC - Index nyomán)