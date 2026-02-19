Külföld :: 2026. február 19. 21:37 ::

Elektromos sokkolópisztolyt kapnak a francia közlekedésben dolgozó rendfenntartók

Elektromos sokkolópisztollyal látják el a francia vonatokon és a párizsi tömegközlekedésben dolgozó rendfenntartókat az erőszakos cselekményeket elkövetők ellen - jelentette be csütörtökön Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter a TF1 francia kereskedelmi televízióban.

Ezeknek a fegyvereknek a használatát, amelyeket az egyik legismertebb márka neve alapján Tasernek hívnak, először kísérleti jelleggel vezetik be, mert a tárcavezető szerint "alkalmas és arányos" eszköz erőszakos cselekményekkel szemben a közlekedésben.

A miniszter tájékoztatása szerint a használati engedélyt elsőként a vasúti rendőrség munkatársainak 10 százaléka kapja meg a következő hetekben, mintegy 300-400 ember.

A francia állami vasúttársaság, az SNCF mintegy háromezer rendfenntartót foglalkoztat a vonatokon, míg a párizsi közlekedési vállalatnál, az RATP-nél, amely a főváros és környékének tömegközlekedésért felelős, mintegy ezer biztonsági ember teljesít szolgálatot.

Valamennyien esküt tett és képzett rendőrök, a halált okozó fegyverek viselése engedélyezett számukra.

A nem halálos, elektromos sokkolópisztolyok viselésének engedélyezése "kísérleti jelleggel" történik "három év időtartamra a rendelet hatálybalépésének napjától" kezdődően a hivatalos közlönyben csütörtökön megjelentek szerint.

A kísérlet célja, hogy "javítsa a veszélyes helyzetek kezelését, csökkentse a lőfegyverhasználatot, valamint védje az SNCF és a RATP biztonsági dolgozói és a kívülállók testi épségét" - olvasható az indoklásban.

Párizs környékén tavaly a közlekedési eszközökön elkövetett rablások száma 9,8 százalékkal, a lopásoké pedig 6,8 százalékkal csökkent a párizsi prefektúra szerint. A garázdaságnak minősülő cselekmények száma viszont 4,8 százalékkal nőtt.

A prefektúra adatai szerint a szexuális erőszakcselekmények 0,9 százalékkal csökkentek tavaly a párizsi tömegközlekedésben. Az RATP által 2022-ben végzett belső tanulmány szerint viszont a nők 70 százaléka már volt áldozata szexuális erőszaknak a párizsi közlekedésben élete során: a 15-18 évesek 80, a 19-25 éveseknek pedig a 90 százaléka erről számolt be.

(MTI)