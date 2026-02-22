Külföld :: 2026. február 22. 16:06 ::

Párizsban bekéretik az amerikai nagykövetet a lyoni lincselés kommentálása miatt

Bekéretik a francia külügyminisztériumba Charles Kushnert, az Egyesült Államok párizsi nagykövetét azon megjegyzések miatt, amelyeket az amerikai kormány tett a Lyonban politikai ellenfelei által halálra vert nemzeti radikális diák halálával kapcsolatban - jelentette be vasárnap a francia diplomácia vezetője.

"Be fogjuk hívni az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, miután a külképviselet megjegyzést tett a nemzeti közösségünket érintő drámával kapcsolatban" - mondta Jean-Noël Barrot a France Info közszolgálati hírrádióban.

"Elutasítjuk ennek a tragédiának bármiféle politikai célú felhasználását" - tette hozzá, megjegyezve, hogy Franciaországnak nincs szüksége "semmilyen kioktatásra az erőszakról, főleg nem a reakciós internacionálétól".

A tárca egyelőre nem tudta megerősíteni a bekéretés időpontját.

Az amerikai kormány elítélte pénteken a szélsőbaloldali politikai erőszakot. Ez volt az első hivatalos amerikai reakció a nemzeti radikális aktvista halálára. Washington a felelősök bíróság elé állítását követeli.

A párizsi amerikai nagykövetet, aki tavaly nyáron érkezett állomáshelyére, már augusztus végén is bekérették a külügyminisztériumba, miután Párizs elfogadhatatlannak ítélte, hogy a diplomata bírálta Emmanuel Macron államfő szerinte "nem kielégítő fellépését" az antiszemitizmus ellen. Akkor "az amerikai nagykövet távollétére" hivatkozva az amerikai nagykövetség ügyvivője jelent meg a minisztériumban.

(MTI nyomán)

