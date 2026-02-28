Lezuhant szombaton egy iráni rakéta a Szíria déli részén lévő Szuvejdánál, négyen meghaltak - jelentette az el-Ihbaríja nevű szíriai hírtelevízió.
A tájékoztatás szerint az incidens a város ipari körzetében történt.
A SANA szíriai hírügynökség több sebesültről is hírt adott.
A délnyugati Kuneitra, illetve a déli Daraa kormányzóságokból is lehulló rakétadarabokról számoltak be, áldozatokról nem tudni.
Damaszkusz szombat reggel jelentett be "részleges és átmeneti" légtérzárat az ország déli részén, az Irán ellen indított izraeli-amerikai támadás nyomán.
(MTI)
A Twitteren egyébként kering egy felvétel egy fel nem robbant iráni rakéta "szakszerű" elszállításáról:
 