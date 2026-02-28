Külföld :: 2026. február 28. 14:59 ::

Lezuhant egy iráni rakéta Szíriában

Lezuhant szombaton egy iráni rakéta a Szíria déli részén lévő Szuvejdánál, négyen meghaltak - jelentette az el-Ihbaríja nevű szíriai hírtelevízió.

A tájékoztatás szerint az incidens a város ipari körzetében történt.

A SANA szíriai hírügynökség több sebesültről is hírt adott.

A délnyugati Kuneitra, illetve a déli Daraa kormányzóságokból is lehulló rakétadarabokról számoltak be, áldozatokról nem tudni.

Damaszkusz szombat reggel jelentett be "részleges és átmeneti" légtérzárat az ország déli részén, az Irán ellen indított izraeli-amerikai támadás nyomán.

(MTI)

A Twitteren egyébként kering egy felvétel egy fel nem robbant iráni rakéta "szakszerű" elszállításáról: