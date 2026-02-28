Külföld :: 2026. február 28. 15:12 ::

Izrael százhatvanezer tartalékost mozgósít

Százhatvanezer tartalékost mozgósítottak az izraeli hadseregben az iráni háború miatt - jelentette be az izraeli hadsereg szombaton.

A hadsereg főként határvédelemre és a polgári védelem megerősítésére hívja be a tartalékosokat. Az izraeli hadsereg illetékesei újságírói háttérbeszélgetésen azt közölték, hogy az izraeli légierő és az amerikai hadsereg együttműködik az Irán elleni támadásokban, melyeknek elsődleges célpontjai a föld-föld rakéták és a parancsnoki-irányítási rendszerek.

Az Oroszlán Üvöltése nevet adták Izraelben a szombat reggel Irán ellen elindított hadműveletnek. "Az Egyesült Államokkal közösen példátlan műveletet indítottunk. Célja az iráni rezsim jelentős és alapos meggyengítése, valamint a hosszú távú egzisztenciális fenyegetések elhárítása. Az amerikai hadsereggel együttműködve megteremtjük a katonai feltételeket a rezsim megbuktatásához. Minden hadszínteret figyelünk arra az esetre, ha többfrontos helyzet alakulna ki"- közölte a katonai szóvivő.

A reggel megkezdett támadások eredményességéről egyelőre nincs adat. "A művelet folytatására készülünk, és összetett napok várnak ránk" - mondta a katonai illetékes a ynet című hírportálnak.

A hadsereg jemeni és iraki rakétatámadások lehetőségével is számol.

"A többfrontos helyzetértékelésnek megfelelően a műveleti főosztály nagyszabású szárazföldi erősítésekbe kezdett valamennyi hadszíntéren és területi parancsnokságon, különleges erők készenlétbe helyezésével és kiterjedt tartalékos mozgósítással, a különböző támadó és védelmi forgatókönyvekre való felkészülés részeként. Jelentős erősítések történnek a légierőnél és a haditengerészetnél is, az összes tűzerő-rendszer növelésével párhuzamosan" - közölte a katonai szóvivő.

A hadsereg szerint Irán az elmúlt hónapokban folytatta a ballisztikus rakéták gyártását, több mint kétezer ilyen rakéta van a birtokában, és a termelés nagy ütemben zajlik.

Új erőfeszítéseket figyeltek meg a nukleáris program elrejtésére és föld alá vitelére is. Emellett 700-900 millió dollárt utalt át Irán a Hezbollahnak.

Kora délutánig Irán több mint harminc rakétát irányzott Izraelre az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint.

(MTI)