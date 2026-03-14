Külföld :: 2026. március 14. 23:32 ::

Leépítéseket tervez a Meta a mesterséges intelligencia miatt

Nagyszabású elbocsátásokat tervez a Meta, amelyek a vállalat 20 százalékát vagy még többet is érinthetnek – írta a Reuters alapján az Economx. A megszorításokra még nem tűztek ki dátumot, és a nagyságrendet sem véglegesítették.

Andy Stone, a Meta szóvivője szerint a tervek kiszivárogtatása spekulációkra épít.

Ha a Meta megáll a 20 százalékos számnál, ezek a leépítések lesznek a vállalat legjelentősebbek - a 2022 végi és 2023 eleji átszervezés óta -, amelyet a „hatékonyság évének" neveztek el. A legfrissebb bejelentésük szerint december 31-én közel 79 000 embert foglalkoztattak.

A vállalat 2022 novemberében 11 000 alkalmazottat bocsátott el, ami az akkori munkaerő-állományának körülbelül 13 százaléka volt. Körülbelül négy hónappal később további 10 000 munkahelyet szüntetett meg.

Az elmúlt évben Mark Zuckerberg vezérigazgató arra ösztönözte a Metát, hogy erőteljesebben versenyezzen a generatív mesterséges intelligencia területén. A vállalat hatalmas fizetéseket ajánlott fel, hogy a vezető MI-kutatókat felszippantsa.

A vállalat 600 milliárd dollárt tervez befektetni adatközpontok építésébe.

A hét elején felvásárolta a Moltbookot, egy mesterséges intelligencia alapú ügynökök számára létrehozott közösségi hálózati platformot, emellett a Meta legalább 2 milliárd dollárt költ a kínai mesterséges intelligencia alapú startup, a Manus felvásárlására.

Zuckerberg januárban azt nyilatkozva, hogy kezdi látni, azokat a projekteket, „amelyekhez korábban nagy csapatok kellettek, de most már csak egyetlen nagyon tehetséges ember végez el”.