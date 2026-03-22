2026. március 22. 12:57

Szokás szerint palesztinokra támadtak az zsidó telepesek

Izraeli telepesek újabb palesztinellenes támadásokban megrongáltak autókat, felgyújtottak különböző építményeket és megsebesítettek több férfit vasárnapra virradóan ciszjordániai falvakban.

A WAFA hivatalos palesztin hírügynökség vasárnap legalább hat olyan települést említett, amelyen ilyen támadás történt. A Palesztin Vörös Félhold Társaság szerint Dzsalúd faluban legkevesebb három palesztin férfi szenvedett fejsérülést verés következtében és került kórházba, miután összetűzésbe került a telepesekkel, akikről szintén jelentették, hogy megsérültek.

Az utóbbi időben az ilyen támadások gyakoribbá váltak részben az izraeli-palesztin konfliktusok, részben az Irán elleni izraeli-amerikai offenzíva miatt. Ráadásul az izraeli kormány ismét új telepek létrehozását erőlteti a megszállt Ciszjordániában.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy "intézkedett az izraeli civilek által elkövetett gyújtogatás, rongálás és zavargások ügyében", de nem számolt be arról, hogy bárkit őrizetbe vett volna vagy nyomozást indított volna ezekben az ügyekben.

A WAFA támadásokat jelentett Szilat ad Dahr és Fandakumija falvakból, mindkettő Dzsenin közelében található; Dzsalúdból és Szalfitból Náblusz déli részén; valamint Maszafer Jatta településeiről és a Jordán-völgy mezőgazdasági régióiból. Házakat és autókat gyújtottak fel, palesztinokat paprikaspray-vel támadtak meg, és legalább öt ember megsérült az éjszakai támadások során, amelyek még a ramadán, vagyis a muszlim böjt megtörésének végét jelző Íd al-Fitr ünnep alatt történtek - közölte a hírügynökség.

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának jelentése szerint március 15-ig idén 25 palesztint öltek meg izraeli telepesek és katonák. A Palesztin Hatóság emellett számos gyújtogatási támadást is dokumentált a terület egészén, egyebek között mecsetek ellen.

