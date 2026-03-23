2026. március 23. 06:46

Tiltakozások voltak Damaszkuszban a szíriai fővárosra vonatkozó alkoholárusítási tilalom miatt

Tiltakozások voltak vasárnap Damaszkuszban az ország új iszlamista vezetésének a szíriai fővárosra vonatkozó alkoholeladási és -fogyasztási tilalma miatt.

Vallási kisebbségekhez tartozó lakosok százai gyülekeztek vasárnap Damaszkusz keresztény negyedének, Báb Túmának egyik terén azt skandálva, hogy a "Szíriaiak összefognak!". Transzparenseket tartottak fel, amelyeken sürgették kormányzatot, hogy biztosítsa a személyes és a vallásszabadságot.

"Ez nem arról szól, hogy alkoholt akarunk-e fogyasztani vagy sem, hanem a személyes szabadságunkról" - mondta Ísza Kazah 45 éves szobrász. "Egy eszmét jöttünk megvédeni" - húzta alá.

A tüntetőket állig felfegyverzett biztonsági erők vették körül. A demonstráció incidens nélkül zajlott le.

Damaszkusz kormányzója a múlt héten adta ki a felháborodást kiváltó rendeletét, amellyel betiltotta "az alkoholos italok felszolgálását az éttermekben, illetve éjszakai szórakozóhelyeken" a főváros területén. A rendelkezés értelmében az éttermeknek három hónapon belül meg kell válniuk a borlapoktól, a bár- és szórakozóhely-tulajdonosoknak pedig kávézók üzemeltetésére vonatkozó működési engedélyre kell becserélniük eddigi engedélyüket.

A hatóságok arra hivatkoztak, hogy a döntést "a helyi közösség kérésére" hozták meg. Közben az iszlamista lázadóból lett elnök, Ahmed es-Saraa kormánya egyre nagyobb nyomásnak van kitéve a radikálisok részéről, akik a konzervatívabb vallási előírások érvényesítését követelik. Es-Saraa viszont eddig nyilvánosan nem foglalt állást az alkoholtilalommal kapcsolatos vitában.

A vasárnapi megmozdulás résztvevői attól tartanak, hogy a legújabb korlátozások tovább fokozhatják a felekezetek közti feszültségeket, miután a rendelet három, túlnyomórészt keresztény lakosságú városrészben engedélyezi az alkohol értékesítését. Mindazonáltal a Báb Túma, al-Kasszaa és Béb Sarki városrészekben található vendéglátóhelyek sem szolgálhatnak fel alkoholt a helyszínen, és az üzletek is csak lezárt, elvihető palackokban adhatnak el alkoholt. Az üzleteknek ezenkívül legalább 75 méternyi távolságra kell lenniük a mecsetektől és az iskoláktól, valamint 20 méterre a rendőrkapitányságoktól és a kormányhivataloktól.

Egyesek szerint azzal, hogy a hatóságok ily módon kivételeznek a keresztényekkel, őket teszik felelőssé azért, amit a rendelet "a közmorál megsértésének" nevez. Bár az iszlám tiltja az alkoholfogyasztást, Damaszkuszban sok világi muszlim él.

A tüntetést megelőző bírálatokra reagálva a damaszkuszi hatóságok szombat este állásfoglalást tettek közzé, amelyben bocsánatot kértek a város keresztény közösségeitől a döntéssel kapcsolatos "bármilyen félreértésért vagy félreértelmezésért". Továbbá tisztázták, hogy a szállodákra nem vonatkoznak az alkoholfogyasztási korlátozások.

(MTI)