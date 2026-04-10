Megtartotta a szlovén parlament - megválasztották az új házelnököt

Megtartotta alakuló ülését pénteken az új összetételű szlovén parlament, amelynek elnökévé a képviselők Zoran Stevanovicot, a Resni.ca párt vezetőjét választották meg.

A szlovén állami média jelentése szerint Stevanovic volt az egyetlen jelölt a házelnöki tisztségre. Jelölését a Resni.ca mellett a jobbközép Új Szlovénia (NSi) és a Janez Jansa vezette Szlovén Demokrata Párt (SDS) képviselői támogatták.

A titkos szavazáson leadott 48 támogató szavazat a Resni.ca, az SDS, az NSi és a Demokraták képviselőinek együttes támogatásának felel meg. Ez a négy párt együtt 48 mandátummal rendelkezik, ami meghaladja a parlamenti többséghez szükséges 46 szavazatot. A balközép pártok előzetesen jelezték, hogy nem támogatják a jelölést; a 90 fős parlamentben 21 képviselő nem vette fel a szavazólapot, két szavazat pedig érvénytelen volt.

Stevanovic első felszólalásában azt mondta: tisztában van azzal, hogy "a hatalom ebben az országban nem a politikusoké, hanem az embereké", és a politikába vetett bizalom helyreállításához átláthatóságra és tiszteletre van szükség.

A 44 éves volt rendőr és kranji önkormányzati képviselő a koronavírus-járvány idején vált országosan ismertté, amikor a kormány járványügyi korlátozásai elleni tiltakozó mozgalom egyik vezetője volt. Pártja a 2022-es parlamenti választáson még nem jutott be a törvényhozásba, az idei voksoláson azonban átlépte a négyszázalékos parlamenti küszöböt.

A március 22-i parlamenti választáson a legtöbb mandátumot a Robert Golob leköszönő miniszterelnök vezette, balközép Szabadság Mozgalom szerezte meg 29 hellyel. Az SDS 28 mandátumot kapott, az NSi, a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus pártok szövetsége kilenc mandátumot szerzett. A Szociáldemokraták (SD) és az Anze Logar vezette Demokraták egyaránt hat-hat mandátumot kaptak, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a rendszerkritikus Resni.ca mozgalom öt-öt képviselői helyet szerzett.

Egy-egy garantált mandátuma van a magyar és az olasz nemzeti közösségnek is. Rájuk csak a nemzetiségek szavazhattak.

(MTI)