Külföld :: 2026. április 30. 07:27 ::

Egy munkavállaló javára döntöttek mesterséges intelligencia miatti elbocsátás ügyében Kínában

Egy kínai bíróság egy mesterséges intelligencia (MI) miatti munkajogi vitában a munkavállaló javára döntött, hangsúlyozva, hogy az automatizáció önmagában nem szolgáltat jogszerű indokot az elbocsátásra - jelentette a kínai állami média.

A kelet-kínai Csöcsiang tartománybeli Hangcsou középfokú népbírósága egy technológiai vállalat és egy alkalmazott közötti perben kimondta, hogy a munkaviszony megszüntetése jogellenes volt. Az ügyet a munka ünnepe (május 1.) előtt közzétett, a munkavállalói és vállalati jogok védelmét bemutató esettanulmányok között ismertették - áll a beszámolóban.

A Csou vezetéknevű munkavállaló 2022 novemberében helyezkedett el minőségbiztosítási felügyelőként, feladatai közé tartozott a felhasználói lekérdezések és nagy nyelvi modellek összekapcsolása, valamint a jogsértő tartalmak kiszűrése. Később munkáját MI-rendszerek vették át, a cég pedig alacsonyabb beosztást és csökkentett bért ajánlott fel számára. Miután ezt elutasította, a vállalat szervezeti átalakításra hivatkozva megszüntette szerződését.

A munkavállaló választottbírósághoz fordult, amely jogellenesnek minősítette az elbocsátást, és magasabb kártérítést ítélt meg. A vállalat ezt követően bírósághoz fordult, majd fellebbezett, ám a középfokú bíróság helybenhagyta a korábbi döntést.

Az ítélet szerint a MI alkalmazása nem minősül "lényeges körülményváltozásnak", amely a kínai munkajogi szabályok szerint indokolhatná a szerződés felmondását. A bíróság azt is megállapította, hogy a felajánlott új pozíció jelentős bércsökkentéssel járt, így nem tekinthető észszerű áthelyezésnek.

Szakértők szerint az ítélet fontos jelzés a technológiai fejlődés és a munkavállalói jogok közötti egyensúly megteremtésében. Hasonló döntés született korábban egy másik ügyben is, ahol egy térképadat-gyűjtő munkáját váltotta ki mesterséges intelligencia, és a hatóságok szintén jogellenesnek minősítették az elbocsátást.

Hivatalos adatok szerint Kína mesterségesintelligencia-ipara 2025-ben meghaladta az 1,2 billió jüant (mintegy 180 milliárd dollár), és több mint 6200 vállalatot foglal magában. A technológia gyors terjedése ugyanakkor növeli a munkavállalók kiszorulásával kapcsolatos aggodalmakat.

Szakértők hangsúlyozzák, hogy a technológiai átalakulás költségeit nem viselhetik kizárólag a munkavállalók, a vállalatoknak pedig biztosítaniuk kell a tisztességes bánásmódot, beleértve az észszerű áthelyezést és a megfelelő kompenzációt.

(MTI)