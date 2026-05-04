Autó hajtott emberek csoportjának hétfőn Lipcsében, az incidensben többen megsérültek - közölte a német rendőrség. Az MDR német regionális műsorszolgáltató szintén a hatóságokra hivatkozva két halottról és két súlyos sérültről közölt hírt.
Nem sokkal korábban a Radio Leipzig helyi rádió szemtanúkra hivatkozva több, ponyvával letakart testről tett említést a helyszínen.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) May 4, 2026
A car has plowed into a crowd in Leipzig, Germany, killing two people and injuring several others.
🇩🇪 pic.twitter.com/9HQyIU36mw
A rendőrség egyik szóvivője az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egyelőre áttekinthetetlen helyzetről beszélt.
Az incidens első rendőrségi jelentések szerint a Grimmaische Straße bevásárlóutcában történt.
Több mint egy tucat mentőt riasztottak a helyszínre, de a rendőrség és a tűzoltóság is nagy erőkkel vonult ki.
Frissítés: elfogták a gázolót
Elfogták a gázolót, aki járművével egy embercsoportba hajtott hétfőn Lipcse belvárosában - közölte Burkhard Jung, a város főpolgármestere.
Jung, akit a Focus című német hírmagazin idézett a honlapján, megerősítette, hogy két halálos áldozata van az incidensnek.
A rendőrség is közölte az X-en, hogy a sofőr nem jelent többé veszélyt.
A helyi rádió szerint halálos áldozatok mellett 25 sérültje is van a gázolásnak.
(MTI)