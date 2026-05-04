Külföld :: 2026. május 4. 18:15 ::

Emberek közé hajtott egy autó Lipcsében

Autó hajtott emberek csoportjának hétfőn Lipcsében, az incidensben többen megsérültek - közölte a német rendőrség. Az MDR német regionális műsorszolgáltató szintén a hatóságokra hivatkozva két halottról és két súlyos sérültről közölt hírt.

Nem sokkal korábban a Radio Leipzig helyi rádió szemtanúkra hivatkozva több, ponyvával letakart testről tett említést a helyszínen.





A car has plowed into a crowd in Leipzig, Germany, killing two people and injuring several others.



🇩🇪 BREAKING:A car has plowed into a crowd in Leipzig, Germany, killing two people and injuring several others.🇩🇪 pic.twitter.com/9HQyIU36mw May 4, 2026

A rendőrség egyik szóvivője az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egyelőre áttekinthetetlen helyzetről beszélt.

Az incidens első rendőrségi jelentések szerint a Grimmaische Straße bevásárlóutcában történt.

Több mint egy tucat mentőt riasztottak a helyszínre, de a rendőrség és a tűzoltóság is nagy erőkkel vonult ki.

Frissítés: elfogták a gázolót



Elfogták a gázolót, aki járművével egy embercsoportba hajtott hétfőn Lipcse belvárosában - közölte Burkhard Jung, a város főpolgármestere.

Jung, akit a Focus című német hírmagazin idézett a honlapján, megerősítette, hogy két halálos áldozata van az incidensnek.

A rendőrség is közölte az X-en, hogy a sofőr nem jelent többé veszélyt.

A helyi rádió szerint halálos áldozatok mellett 25 sérültje is van a gázolásnak.

(MTI)