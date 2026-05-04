Anyaország, Sport :: 2026. május 4. 18:47

Kubatov négy hónap alatt állampolgárságot intézett egy argentinnek, hogy ne kelljen magyart küldenie a pályára

A magyar futballban tavaly nyáron bevezetett magyarszabály olykor egészen érdekes dolgokat is eredményezhet. Ha úgy kívánja a helyzet, alig pár hónapja érkezett játékosok is hirtelen állampolgárságot kaphatnak, akár nyelvtudás vagy esetleg magyar felmenők nélkül is. Most a Fradi élt ezzel a lépéssel, és annak előnyeit már vasárnap, az Újpest elleni csatán is élvezheti - örvendezik a Blikk.



A Ferencvároshoz csak idén januárban, a téli átigazolási időszakban érkezett argentin hátvéd, Mariano Gómez immár magyar állampolgárnak is mondhatja magát, miután letette az esküt, és átvehette a vadonatúj személyi igazolványát. Hogy miért volt szükség erre a lépésre? A válasz minden bizonnyal az, hogy a Ferencváros vezetői így próbálják elérni, hogy minél több játékosuk megfeleljen az MLSZ által hozott, és rendkívül sokat bírált magyarszabálynak.

A magyar állampolgárság megszerzésének több módja is létezik, ilyen például a születési jog, a magyar ősökkel való rendelkezés vagy az életvitelszerűen itt eltöltött legalább öt év. Azonban különleges esetekben lehet gyorsított eljárású honosításhoz is folyamodni, amelyhez a köztársasági elnök külön jóváhagyása szükséges. A svájci Zürichtől érkezett Mariano Gómez mindenesetre immár magyar - legalábbis a bulvárnap (és persze Kubatov) szerint. Az sem zavarja őket, hogy még a nyelvünket sem beszéli.

Gomez a gyorsított honosítás semmilyen feltételének nem felel meg. Azt, hogy hogyan kaphatott mégis állampolgárságot négy hónappal azután, hogy Magyarországra jött, a hírről beszámoló hivatalos ferencvárosi Facebook-oldal már nem részletezte, csak egy fotót közöltek az argentinról, amint a friss-meleg magyar igazolványát mutatja - jegyzi meg a 444 is.

Mivel a rögzített szabályoknak nem felel meg, Gomez valószínűleg egyedi kormánydöntéssel kaphatott állampolgárságot. Ilyenkor leginkább "kiemelkedő nemzeti érdekre" szoktak hivatkozni. Hogy Gomez később esetleg válogatott is lenne-e, nem tudni, ez azért a szövetségi kapitányon is múlik majd.

Robbie Keane vezetőedző keze így például már az Újpest elleni is egy fokkal kevésbé lesz megkötve, ez adott esetben feléjük is billentheti a mérleg nyelvét, hiszen a lilák ellen már "magyarként" léphet pályára.

Robbie Keane, a Ferencváros edzője és Kubatov Gábor, a Fradi fideszes elnöke egész évben szidta az MLSZ-t az úgynevezett magyarszabály miatt, ami az MLSZ-támogatások feltételévé teszi, hogy a klubok legalább öt magyart játszassanak a mérkőzéseiken.

A labdarúgó magyar kupában nincs semmilyen kvóta, így ott jellemzően nulla magyar mezőnyjátékossal (azaz csak külföldi vendégmunkásokkal) áll ki a csapat.