Medveszámlálást kezdenek Japánban a megszaporodott támadások miatt

Júniusban megkezdi a medvepopuláció felmérését a japán környezetvédelmi minisztérium, elsőként az ország északkeleti, Tóhoku régiójában, a jövő évben pedig más régiókban is számba veszik a medvéket - jelentette be a tárca, miután az utóbbi időben megszaporodtak a medvetámadások.

A Tóhoku régióban és környékén, mintegy 800 vadfigyelő kamerát telepítenek a hegyekben a feketemedvék megszámlálására, és a tervek szerint a becsléseket jövő év elején hozzák nyilvánosságra.

A Hokkaidó szigetén élő barnamedvék számát a szőrzetük gyűjtésének módszerével állapítják meg a minisztérium közlése szerint.

A Sikokun szigeten pedig a feketemedvéket számlálják majd. Kjúsú szigetén a medvék már kihaltak.

Az idén márciusig eltelt egy év alatt rekordszámú, 238 ember sérült meg vagy vesztette életét medvetámadások következtében. Tavaly 13 embert öltek meg a medvék, közülük tízen az ország északkeleti részén, Akita, Ivate and Mijagi prefektúrában haltak meg.

Legutóbb szerdán találtak meg a Tokiótól nyugatra fekvő hegyekben egy félig megevett embert, amelyet medve vagy más nagyragadozó hagyhatott hátra. Az áldozatnak sem a korát, sem a nemét nem tudták megállapítani. A térségből április óta számos medveészlelést jelentettek.

Vasárnap egy 30-as éveiben járó orosz férfi sérült meg súlyosan az arcán és a karján medvetámadásban egy szomszédos térségben, ahol április óta szintén sok medvét látnak. A hatóságok közlése szerint az áldozat egyedül túrázott a hegyekben, és nem viselt medveriasztó csengettyűt. A legközelebbi város önkormányzata ketrecet helyezett ki a támadás helyszínén, hogy csapdába csalja a vadállatot.

A kormányzati adatok szerint jelenleg több mint 19 ezer feketemedve él a Tóhoku régióban és 11 600 barnamedve Hokkaidón.

(MTI)