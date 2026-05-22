2026. május 22. 07:34

Csökkent az euróövezet építőipari termelése márciusban

Márciusban sorban a harmadik hónapban csökkent az építőipari termelés az euróövezetben éves összevetésben, míg havi szinten növekedést jegyeztek fel - derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat adataiból.

Éves összehasonlításban az euróövezet építőipari termelése 1,2 százalékkal csökkent márciusban, miután februárban 3,0 százalékos zsugorodást regisztráltak.

Az év harmadik hónapjában az egy évvel korábbihoz képest az Európai Unió építőipari termelése 0,6 százalékkal csökkent az előző havi 2,9 százalékos százalékos visszaesést követően.

Márciusban havi összehasonlításban az euróövezetben szezonális kiigazítással 0,8 százalékkal nőtt az építőipari termelés az előző havi 0,8 százalékos zsugorodás után.

Az Európai Unióban havi bázison 1,2 százalékkal bővült az építőipari termelés márciusban, miután egy hónappal korábban 0,4 százalékos visszaesést jegyeztek fel.

Márciusban éves szinten az építőipari termelés a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül Németországban 1,5 százalékkal, Franciaországban 3,3 százalékkal csökkent, míg Spanyolországban 4,4 százalékkal, Olaszországban pedig 0,2 százalékkal zsugorodott.

