Háború :: 2026. május 21. 19:56 ::

NATO-főtitkár: számos tagállam "nem költ eleget" Ukrajnára

Számos NATO-tagállam nem áldoz elegendő pénzügyi eszközt Ukrajna támogatására - jelentette ki csütörtöki stockholmi sajtótájékoztatóján az észak-atlanti szövetség főtitkára, Mark Rutte, aki vitát szeretne az országonkénti minimális támogatási összegről.

Úgy vélte, a támogatás "nincsen egyenletesen elosztva a NATO-n belül". Kevés országra korlátozódik, mint például Svédország, amely valóban túl sokat költ Ukrajna támogatására, valamint Kanada, Németország, Hollandia, Dánia, Norvégia és néhány más tagállam - mondta Mark Rutte Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján, amelyet a NATO-tagországok svédországi külügyminiszteri tanácskozása előtt rendeztek meg.

A NATO-főtitkár szerint azonban sok olyan ország van, amely nem költ eleget Ukrajna támogatására.

Mark Rutte a Politico hírportál szerint azt kérte a szövetségesektől, hogy GDP-jük 0,25 százalékát költsék a Kijevnek szánt támogatásra. A javaslat révén több tízmilliárd dollárnyi támogatás lenne felszabadítható, de több nagyobb NATO-tagállam heves ellenzésébe ütközik.

"Miután a javaslat nem kap egyhangú támogatást, levesszük a napirendről" - ismerte el Rutte, aki szerint legalább vitát sikerült az elgondolással kezdeményezni a szövetségesek között. "Ha azt mondjuk, hogy Ukrajnának a lehető legtovább harcolnia kell, és egészen a békéig kell folytatnia ezt a harcot, akkor természetesen mindannyiunknak egyenlő arányban hozzá kell járulnunk. Ez a vita legalább már megindult a NATO-belül, ami nagyon kedvező."

A NATO-tagállamok külügyminiszterei csütörtökön és pénteken tanácskoznak a dél-svédországi Helsingborgban, egyebek között azért,hogy megvitassák az Ukrajnának szánt segélyt, és előkészítsék a szövetség következő, júliusban Törökországban tartandó csúcstalálkozóját.

Ankarában "meg kell mutatnunk, hogy valódi haladást érünk el, hogy betartjuk a vállalásainkat, amivel többet termelhetünk, erősíthetjük az ellátási láncainkat és a készleteinket, gyorsabban termelhetünk, és ügyelhetünk arra, hogy a fegyveres erőinknek meglegyenek az elrettentéshez és a védelemhez szükséges fegyverei" - hangsúlyozta Mark Rutte.

(MTI)