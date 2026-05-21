2026. május 21. 16:26

Felfüggesztették a Metropol nevű szennylap kiadását

Szerdától ideiglenesen "felfüggesztésre került" a Metropol kiadása, válaszolta a HVG kérdésére a Mediaworks.

A Metropol fideszes kiadója a felfüggesztés okairól és időtartamáról további tájékoztatást nem adott.

Először a Media1 írta meg, hogy szerda óta hiányoznak a megszokott helyszínekről az addig ingyenesen terjesztett napilap osztogatói, valamint a terjesztődobozok is üresen álltak. A Metropol a Facebook-oldalára minden hajnalban kiteszi az aznapi lap címoldalát, de a szerdai és csütörtöki címlapkép már nem jelent meg.

A fideszes propagandakiadványtól Karácsony Gergely főpolgármester is régóta megszabadítaná a budapesti utcákat, most - úgy tűnik - erre sor került.

(24 nyomán)