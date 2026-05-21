2026. május 21. 14:54

Szerbia és Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodást készít elő

Szabadkereskedelmi megállapodást kötne Szerbia és Ukrajna, erről tárgyalt Belgrádban Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes a szerb kereskedelmi miniszterrel, a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel csütörtökön.

A szerb-ukrán üzleti fórum keretében elhangzott, az idei esztendő első negyedévében a kétoldalú árucsere-forgalom elérte a 152,8 millió dollárt. A két ország külkereskedelmi forgalma 2025-ben 442,2 millió dollárt tett ki.

Ukrajna az egyetlen európai ország, amellyel Szerbia még nem kötött szabadkereskedelmi megállapodást. Csütörtökön a Jagoda Lazarevic illetékes miniszter és Tarasz Kacska írt alá közös nyilatkozatot arról, hogy előkészítik a szabadkereskedelmi megállapodást, amely a várakozások szerint már az év végéig életbe is lép.

(MTI)