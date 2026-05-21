2026. május 21. 18:22

Iráni források szerint Hamenei megtiltotta a dúsított urán külföldre szállítását

Modzstaba Hamenei, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője utasításba adta, hogy az ország dúsított uránkészlete nem kerülhet külföldre - közölte két magas rangú iráni tisztségviselő. A lépés tovább bonyolíthatja a béketárgyalásokat, mert egyenesen szembemegy az Egyesült Államok egyik fő követelésével.

"A legfőbb vezető utasítása és a vezetés álláspontja egyértelmű: a dúsított uránkészlet nem hagyhatja el az országot" - nyilatkozta az egyik iráni forrás a Reuters hírügynökségnek.

Elmondása szerint Teherán attól tart, hogy az uránkészlet kivitele sebezhetőbbé tenné az országot egy esetleges újabb amerikai vagy izraeli támadással szemben.

Bár Irán a háború előtt még hajlandó lett volna a 60 százalékosra dúsított uránkészlete egy részének külföldre szállítására, ez az álláspont Donald Trump amerikai elnök ismételt fenyegetései miatt megváltozott - mondta el a névtelenséget kérő illetékes.

Izraeli tisztségviselők közlése szerint Trump azt ígérte Izraelnek, hogy a magas szinten dúsított uránkészletet Iránnak át kell adnia egy másik országnak, és ez a feltétel minden készülő békemegállapodásban szerepelni fog.

Az egyik iráni forrás szerint ugyanakkor léteznek áthidaló megoldások, például a készlet felhígítása a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felügyelete mellett.

A NAÜ becslése szerint Irán mintegy 440 kilogramm 60 százalékosra dúsított uránnal rendelkezett azelőtt, hogy Izrael és az Egyesült Államok 2025 júniusában csapást mért az iráni nukleáris létesítményekre.

(MTI)