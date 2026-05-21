Két héten belül másodszor támadt emberre a medve Erdélyben, de a román államfőnek a ritkítás fékezése a legfontosabb

A román államfő az alkotmánybírósághoz fordult a medveállomány ritkítására vonatkozó törvény kapcsán. Nicusor Dan szerint a jogszabály jelenlegi formájában hiányos, valamint a román alaptörvény mellett európai szabályokat is sérthet - számolt be csütörtökön az Agerpres hírügynökség.

Nicusor Dan beadványában attól tart, hogy a romániai barnamedve-állomány szabályozására vonatkozó, megelőzési céllal idén 859 barnamedve kilövését engedélyező törvényben megállapított kvóta "aránytalan intézkedésnek minősülhet, amennyiben nem bizonyítható tudományosan, hogy túlszaporodott a populáció", valamint az, hogy az ökológiai egyensúly és a lakosság biztonsága érdekében hozott egyéb intézkedések nem elégségesek. A törvény ebben a formában európai szabályokat is sérthet - figyelmeztet az államfő.

Megítélése szerint a jogszabály jelenlegi formájában hiányos. Például, bár tiltja a kétévesnél kisebb bocsokat nevelő anyamedvék kilövését, az előírás megszegése esetén nem ír elő szankciókat, így ez a cikkely kötelező érvényű jogi norma helyett pusztán erkölcsi ajánlássá válik - mutat rá.

Nicusor Dan azon aggodalmának is hangot ad, hogy nincs egy valós idejű, minden érintett számára hozzáférhető adatbázis a kvóta alakulásáról, így az több példány kilövését is lehetővé tenné, mint a megszabott felső határ. "Az a tény, hogy a megszabott kvóta túllépése esetén semmilyen szankció nem alkalmazandó, azt bizonyítja, hogy a jogalkotó az uniós előírásokkal ellentétben nem a faj tényleges védelmét tűzte ki célul, hanem egy engedékeny, jogi szigorral nem rendelkező keretet hozott létre" - idézi a beadványt az Agerpres.

Az államfő azt is állítja, hogy a román parlament túllépte törvényhozói hatáskörét, amikor számszerűsítette a vadászati kvótákat, szerinte a kilőhető egyedszámokat a végrehajtó hatalomnak, a környezetvédelmi minisztériumnak kellene megszabni.

Romániában április 22-én fogadta el döntő házként a képviselőház a barnamedve-állomány ritkítását célzó vadászati kvóta megduplázását. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által előterjesztett törvénytervezet a korábbi 426 helyett 2026-ra és 2027-re évi 859 barnamedve kilövését írja elő megelőzési céllal. A jogszabály a sürgősségi kilövések számát is az eddigi kétszeresére - 55 helyett 110-re - emeli. Előírja továbbá, hogy a kétévesnél kisebb bocsokat nevelő anyamedvéket nem szabad kilőni, és a trófeavadászat is tilos.

Az előterjesztő RMDSZ szerint az intézkedés célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme a Romániában védettnek minősülő nagyvadaktól, valamint a túlszaporodott állomány tudományos alapú szabályozása.

Az indoklása szerint az intézkedésre azért volt szükség, mivel "Romániában" az utóbbi két évtizedben 26 ember életét vesztette medvetámadások következtében, és több mint 274-en megsérültek.

A román hatóságok az elmúlt időszakban a településekre bejáró medvék számának növekedésére figyelmeztettek. Erdélyben az elmúlt két hétben több alkalommal támadt emberre medve, Beszterce-Naszód és Hargita megyéből egy-egy halálos támadást is jelentettek. Utóbbi nyomán 22 székelyföldi polgármester kérte az államfőtől a vadászati kvótákra vonatkozó törvény mielőbbi kihirdetését.

Erdélyben és Romániában a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményei a barnamedvék túlszaporodását mutatják. Eszerint az országban élő nagyvadak száma 10 419 és 12 770 közöttire tehető, míg szakértők szerint az optimális egyedszám 4000 lenne.

A Digi24 hírportál szerint az alkotmánybíróság június 24-én tárgyalja az államfő beadványát.

Két héten belül másodszor támadt emberre medve egy erdélyi településen



Két héten belül másodszor támadt emberre medve a Beszterce-Naszód megyei Bükkös településen: csütörtök délután egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagyvad - közölte az észak-erdélyi megye katasztrófavédelmi felügyelősége.

Az áldozatot a település határában, egy nehezen megközelíthető, a legközelebbi bekötőúttól másfél kilométerre lévő területen találták meg. A támadás nyomán a bal lábán és a két karján, a hasán, valamint a hátán szenvedett sérüléseket. A 72 éves férfi eszméleténél volt, együttműködött a segítségére siető mentősökkel.

A helyszínre a csendőrség és a helyi vészhelyzeti bizottság tagjai is kiszálltak - írta az Agerpres.

A Telcs községhez tartozó hegyvidéki településen két hete, május 8-án egy 53 éves nő holttestét találták meg, mellette egy tehén tetemével - a helyi állatorvos szerint mindkettőjükkel medve végzett. A megyei hatóságok ezt követően a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását kérték a Romániában védett állat kilövéséhez.

A hegyvidéki település nehezen megközelíthető térségében lakó asszonyt azután kezdte el keresni a családja, hogy egy napja nem válaszolt a telefonhívásukra. A rendőrség bűnvádi eljárást indított az ügyben, és boncolást rendelt el.

Stelian Dolha prefektus az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a környékbeli vadászterületen idén tavasszal mintegy 30 medvét számláltak, öttel többet, mint tavaly. Az optimális létszám hat egyed lenne. A faluban juhra is támadt medve.

Beszterce-Naszód megyében a TimpOnline.ro helyi portál szerint 38 barnamedve kilövését hagyták jóvá megelőzési céllal. A részben hegyekkel borított észak-erdélyi megyében a tavalyi medveszámlálás során 1004-re becsülték a nagyvadak számát.

A bükkösihez hasonló esetről számoltak be pár nappal korábban a helyi hatóságok Hargita megyében is, ahol egy férfi holtestét találták meg a Farkaslakához közeli erdős területen. Az eset nyomán 22 székelyföldi polgármester kérte nyílt levélben Nicusor Dan államfőtől a vadászati kvótákra vonatkozó törvény kihirdetését.

(MTI nyomán)