2026. május 21. 21:57

Olaszország elítéli a Gázai övezetbe tartó segélyszállító hajóraj önkénteseinek elrablását és megalázását

A legújabb izraeli tengeri kalózkodás, a segélyszállítmányt kísérő nemzetközi aktivisták Izraelbe hurcolása, megverése és megalázása miatt Antonio Tajani olasz külügyminiszter azt kéri az Európai Uniótól, hogy rendeljen el szankciókat Itámár Ben-Gvír izraeli nemzetvédelmi miniszter ellen. Korábban Giorgia Meloni miniszterelnök nyilatkozatban ítélte el az izraeli hatóságok, s személyesen Itámár Ben-Gvírnek „az emberi méltóságot súlyosan sértő” viselkedését az Izraelbe hurcolt aktivistákkal szemben – írja a Maarív.

Az Izraeli Börtönszolgálat Nahson egységének pribékjei a mai napon feltették repülőgépekre a Gázai övezet katonai blokádját megtörni szándékozó Szumúd Nemzetközi Hajóraj nemzetközi vizeken elrabolt, majd egy Negev sivatagi börtönbe hurcolt összes önkéntesét. Nem sokkal később az Izraeli Külügyminisztérium bejelentette: a hajórajon tartózkodott és letartóztatott összes idegen állampolgárságú önkéntest kitoloncolták Izraelből. A külügyminisztérium a kitoloncolás híréhez hozzáfűzi: „Izrael nem engedélyezi a Gázai övezetre elrendelt törvényes (sic!) katonai blokád megsértését”.

Csakhogy világszerte nem csak az váltott ki tiltakozást, hogy az izraeli haditengerészet kalózegységei nemzetközi vizeken elrabolták, majd izraeli fogdákba hurcolták a segélyszállító hajóraj nemzetközi aktivistáit, hanem az önkéntesek megverése és megalázása is fölháborította a közvéleményt. De főleg az váltott ki a nemzetközi felháborodást, hogy Itámár Ben-Gvír, a terrorállam nemzetbiztonsági minisztere szidalmazta és kigúnyolta a földre zsugorított, megbilincselt aktivistákat, miközben a hangszórókból az izraeli himnuszt játszották.

Közben az Izraelből hazájukba hazatért olasz önkéntesek elmondták, hogyan ütötték-verték, fenyegették őket Izraelben, s tartották fogva őket embertelen körülmények között. Olaszországban leginkább Itámár Ben-Gvír izraeli miniszternek az elrabolt önkéntesekkel tanúsított, s videóra is vett aljas viselkedése korbácsolta föl az indulatokat. Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter a nap folyamán arra kérte Kaja Kallast, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy az EU rendeljen el szankciókat Itámár Ben-Gvír izraeli miniszter ellen.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter a következőképpen indokolta meg az izraeli miniszter elleni szankciók elrendelésének kérését:

Az izraeli hatóságok elfogadhatatlan cselekedeteket hajtottak vége a flotilla ellen, kezdve azzal, hogy az aktivistákat a nemzetközi vizeken elfogták, majd zaklatásoknak és megalázásnak vetették őket alá, s ezzel megsértették a legalapvetőbb emberi jogokat. Az izraeli miniszter, Ben-Gvír viselkedését tanúsító képek pedig végképp elfogadhatatlanok.

Közben berendelték az Olasz Külügyminisztériumba Jonatan Peled izraeli nagykövetet, amiképpen Portugáliában, Franciaországban és Belgiumban is berendelték és megdorgálták az izraeli nagykövetet. Mivel Spanyolországban, Kanadában és Hollandiában jelenleg nem tartózkodik izraeli nagykövet, berendelték a madridi, ottawai és a hágai külügyminisztériumba az izraeli ügyvivőt.

Mi meg kíváncsian várjuk, hogy Orbán Anita berendeli-e Izrael magyarországi nagykövetét a Bem József téri palotába.

Hering J. – Kuruc.info