A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt azzal a nővel szemben, akit nem szolgáltak ki egy soproni patikában, ezért dühében ököllel beleütött a gyógyszertár bejárati ajtajába.
A vád lényege szerint az ittas állapotban lévő nő 2025. április 2-án a délutáni órákban bement egy soproni patikába, ahol nyugtatót akart kiváltani, de közölték vele, hogy az általa bediktált TAJ-számon nincs nyugtató felírva. Ezen feldühödve a vádlott kifelé menet ököllel beleütött a patika üvegajtajába, mely ennek következtében pókhálósan betörött.
A vádlott magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
Az ügyészség garázdaság, valamint rongálás vétségével vádolta meg a nőt, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság pénzbüntetésre ítélje, továbbá a több százezer forintos kár megfizetésére kötelezze - közölték honlapjukon.