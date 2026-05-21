Anyaország :: 2026. május 21. 22:35 ::

Átnevezik a NEAK-ot, megint Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz a neve

Folyamatban van a háttérintézmények átadása-átvétele. Ma a NEAK-nál jártunk – közölte Facebook-oldalán az egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt bejelentette, az intézmény a jövőben ismét OEP-ként, Országos Egészségbiztosítási Pénztárként működik majd.

– Nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosító. Ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kaló Zoltán professzort kértem fel – írta a miniszter.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése 2017. január 1-jén változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (NEAK), és látta el az OEP korábbi feladatait. A NEAK gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos egyes, korábban az OEP által ellátott feladatokat, az Egészségbiztosítási Alap irányításával kapcsolatos feladatokat az akkori Emberi Erőforrások Minisztériuma látta el.

(24)