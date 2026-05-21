Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. május 21. 15:05 ::

Cigány bűnbánat tetten érés után: húszezerért akarta visszaadni a lopott quadot, majd nőverésre váltott

A Balassagyarmati Járási Ügyészség indítványára a bíróság elrendelte egy fiatalkorú gyanúsított letartóztatását, aki ellopott egy quadot, majd megverte az őt tetten érő sértetteket.

A megalapozott gyanú szerint egy 17 éves "fiú" (értsd: cigánybűnöző - a szerk.) 2026. május 10-én, egy ház udvaráról ellopott egy 55 000 forint értékű quadot. Mivel nem tudta azonnal beindítani, tolta, amikor az éppen ott autózó tulajdonos felismerni vélte a járművüket. Hazaérve a család megbizonyosodott arról, hogy a quadjukat látták, ezért a gyanúsított után indultak.

Amikor utolérték, az egyik nő kiszállt a kocsiból, és visszakérte gépet, mire a "fiatalkorú" azt mondta, hogy fizessen 20 000 forintot, ha vissza akarja kapni. Ezt követően a lány felszólította, hogy ne beszéljen így velük, erre a gyanúsított ököllel arcon ütötte, amitől a földre esett.

A "fiatal" ezután egy harmadik családtagot ököllel torkon ütött, illetve két kézzel a nyakát fojtogatta. Ennek a nőnek sikerült ellökni a gyanúsított kezét, aki ekkor még egyszer hátba ütötte.

A bántalmazást követően a sértettek visszaszálltak az autóba, a gyanúsított pedig kinyitotta a hátsó ajtót, és további bántalmazással fenyegette őket. Távozásuk után beindította a quadot, és addig közlekedett vele, amíg a sértett család időközben értesített további tagjai meg nem találták.

Az erőszakos vagyon elleni cselekményt követően a szökésben lévő "fiú" ellen a rendőrség körözést adott ki, elfogása után az ügyészség a jelenlétének biztosítása és a bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta a letartóztatását, melyet a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt - közölték az ügyészség honlapján.