MTI: magyar embercsempész is felkerült Európa legkeresettebb bűnözőinek listájára, a neve: Belaid Mohamed

Egy magyar állampolgár is felkerült az Európa legkeresettebb bűnözőit felsoroló "EU Most Wanted" listára - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csütörtökön a Police.hu oldalon. A tíz év szabadságvesztésre ítélt Belaid Mohamedet embercsempészés miatt keresi a Szegedi Járásbíróság és a Fővárosi Törvényszék.



Címében egyaránt magyarnak nevezi az MTI és a Police.hu, tehát csakis az lehet...

A rendőrség tájékoztatása szerint minden évben kampány indul annak érdekében, hogy a lakosság segítsen Európa legkeresettebb bűnözőinek megtalálásában.

Az Europol 2026-os célkörözési kampánya olyan elítélt bűnözőkre irányítja a figyelmet, akiket legalább ötéves szabadságvesztésre ítéltek, mégis elkerülték eddig a büntetést. A kampányban 11 ország - köztük Magyarország - hatóságai vesznek részt.

Az "EU Most Wanted" listájára most felkerült a magyar állampolgárságú Belaid Mohamed is. A 33 éves sándorfalvai férfit még 2022 októberében a Fővárosi Törvényszék bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt ítélte 10 év szabadságvesztésre, miután társaival 2020 és 2022 között mintegy száz illegális migráns Európába jutását segítette szervezett keretek között, anyagi haszonszerzés céljával.



A férfi azonban nem kezdte meg büntetése letöltését, és feltehetően külföldre szökött, ezért európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

Az Europol arra kér mindenkit, hogy figyelmesen nézzék át az EU Most Wanted weboldalon közzétett profilokat, és osszanak meg minden olyan információt, amely segítheti a nyomozókat a körözött emberek megtalálásában. Tapasztalatok szerint ugyanis a lakossági bejelentések döntő szerepet játszhatnak a szökevények felkutatásában. Az információk névtelenül is megoszthatók a platformon - közölte a rendőrség.