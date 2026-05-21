Svédországban ratyi-fagyival támogatják a deviánsokat

Svédországban a brit Unileverhez tartozó GB Glace (itthon Algidaként ismert) fagylaltgyártó piacra dobta a Pride Rocket Pink Lemonade fantázianevű jégkrémet. Minden megvásárolt jégkrém után a cég nagyjából 13%-ot átenged a svédországi Szivárvány Alapítványnak, hogy ezzel is "közvetlenül egy fontos ügyet tudjanak támogatni' - írja a svéd MetroMode.



Se az LMBTQP-propagandát, se ezt nem nyomják le a torkunkon! (kép: MetroMode)

Az új fagylalt kizárólag a Pressbyrånban és a 7-Elevenben kapható, a kezdeményezés mögött pedig a Reitan Convenience Sweden és a Rainbow Foundation együttműködése áll - egyértelmű céllal: az aberráltak "jogainak előmozdítása és támogatása Svédországban és világszerte egyaránt". Magyarul a deviancia népszerűsítése egy vidám, nyárias életérzésbe csomagolva, egy kis ideológiai sziruppal leöntve.

A málna-citrom ízvilággal rendelkező jégkrém 15 svéd koronába kerül (500 forint), melyből 2 koronát az LMBTQP-propagandisták kapnak.

A GB Glace azt is hangsúlyozza, hogy a kezdeményezés nem csupán egy termék piacra dobását jelenti nekik: "számunkra a Pride Rocket több, mint pusztán fagylalt. Arról szól, hogy kézzelfogható támogatást nyújtsunk a Rainbow Foundation hosszú távú munkájához az LMBTQ+ emberek nyílt és biztonságos élethez való jogáért – mondja David Scholander.

"Minden adomány olyan projektekhez kerül, amelyek az LMBTQ-embereket támogatják ott, ahol az emberi jogok támadás alatt állnak. A Pride Rocket segítségével lehetővé tesszük, hogy még több ember járulhasson hozzá a tevékenységéhez - mondja Embla Kullberg, a Rainbow Foundation főtitkára.



Embla Kullberg három éve a Szivárvány Alapítvány főtitkára (kép: Ebrahim Noroozi/AP)

Amikor a nyári forróságban valami hűsítő finomságra vágyunk, jusson eszünkbe, hogy az Algida mennyire viseli szívén a normalitás lebontását, s inkább válasszunk valami másik terméket, esetleg egy cukrászda kézműves fagylaltját!

És ne feledjük: a pisztácia kifogyott, de csokoládé Pride Rocket Pink Lemonade soha nem is volt!

KG