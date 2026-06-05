Külföld :: 2026. június 5. 07:34 ::

Nem lehet magánszemélyé a Holdról származó por a cseh legfelsőbb bíróság szerint

Nem magánszemély, hanem a Cseh Tudományos Akadémia tulajdonát képezi az a Holdról származó por, amely a 20. század hetvenes éveiben tudományos együttműködés keretében került a Szovjetunióból Csehszlovákiába - döntött a cseh Legfelsőbb Bíróság egy évek óta húzódó perben.

A port a szovjet Luna 16, Luna 20 és Luna 24 műholdak gyűjtötték össze a Holdon 1970-1976 között, majd egy kis mennyiséget a szovjetek a csehszlovákoknak ajándékoztak belőle. A por azonban nem jutott el a prágai akadémiához, mert a port átvevő cseh kutató megtartotta magának, és családi ereklyeként őrizték évtizedeken keresztül.

A Cseh Tudományos Akadémia csak 2020-ban szerzett tudomást a porról, amikor a tudós lánya kiviteli engedélyt kért a hatóságoktól. A por visszaszerzése érdekében az akadémia pert indított, a prágai bíróságok két ízben is az intézmény javára döntöttek, de a tudós lánya mindig fellebbezett. A Legfelsőbb Bíróság most a fellebbezést elutasította.

"A döntés lezárja azt a rendkívüli pert, amely a Csehország területén található egyik legértékesebb tudományos anyagot érinti. Megerősíti, hogy a kutatóintézetek számára beszerzett tudományos anyagok nem minősíthetők magántulajdonnak csak annak alapján, hogy azokat egy konkrét személy vette át" - mondta Gabriela Tomícková, a testület szóvivője újságíróknak nyilatkozva.

A tudós lánya azzal érvelt, hogy anyja személyesen kapta az anyagot szovjet kollégáitól, s a tudományos akadémia azt évtizedeken át nem is hiányolta. Az akadémia szerint viszont a por a kezdetektől fogva az intézményt illeti meg, mert egykori alkalmazottja csak átvette, azzal, hogy átadja az intézménynek.

"Levéltári dokumentumok alapján egyértelmű, hogy az anyagok mindig a Csehszlovák Tudományos Akadémiának lettek adományozva, nem pedig magánszemélyeknek. Olyan rendkívül értékes tudományos anyagról van szó, amelyet magánszemélynek felettébb szokatlan lenne adományozni" - mutatott rá Gabriela Tomícková.

Az összesen egy gramm súlyú holdpor 15 üvegecskében, egy műanyag dobozban van elhelyezve, értéke rendkívüli.

A felettébb szokatlan bírósági per ezzel valószínűleg véget ért, bár a magánszemély elméletileg még panasszal élhet az alkotmánybíróságon - írta a CTK.

(MTI)