Külföld :: 2026. június 5. 14:04 ::

Életfogytiglanra ítélték a volt tibeti kormányfőt

Korrupció miatt életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte egy kínai bíróság Cse Dalhát, a Tibeti Autonóm Terület korábbi kormányfőjét - jelentette pénteken a kínai állami média.

A 67 éves, tibeti nemzetiségű volt politikust a délnyugat-kínai Csungking városának bírósága bűnösnek találta, miután 1999 és 2025 között több mint 158 millió jüan (mintegy 7,1 milliárd forint) értékben fogadott el illegális juttatásokat különböző tisztségei betöltése során Tibetben, Jünnan tartományban és Pekingben.

A bíróság megállapítása szerint Cse Dalha (kínai nevén Csi Csa-la) hivatalos pozícióját felhasználva segítséget nyújtott magánszemélyeknek és szervezeteknek ingatlanfejlesztési ügyekben, projektkivitelezési szerződések elnyerésében, hatósági engedélyek megszerzésében és előléptetésekben, amiért cserébe pénzt, ingatlanokat és más értéktárgyakat kapott.

A politikus korábban Lhásza, Tibet fővárosának kommunista párttitkára, majd a Tibeti Autonóm Terület kormányának elnöke volt, amely a régió második legmagasabb rangú tisztsége. Tibet legfőbb vezetője a regionális kommunista pártbizottság titkára.

A kínai korrupcióellenes hatóság 2025 januárjában indított vizsgálatot ellene. Hat hónappal később megfosztották tisztségeitől és kizárták a Kínai Kommunista Pártból.

Az ítélet értelmében Cse Dalhát életfogytig megfosztották politikai jogaitól, továbbá teljes személyes vagyonát elkobozzák. A volt tisztségviselő a tárgyaláson beismerte bűnösségét és megbánását fejezte ki - tették hozzá a jelentésben.

Az elmúlt években tovább erősödött a Tibeti Autonóm Terület feletti központi ellenőrzés. Nemzetközi emberi jogi szervezetek és tibeti emigráns csoportok rendszeresen bírálják Kína tibeti politikáját, Peking azonban visszautasítja ezeket a vádakat.

(MTI)