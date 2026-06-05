Külföld :: 2026. június 5. 17:53 ::

Merz és Macron is felgyorsítanák az EU bővítését - előcsatlakozási modellel is motiválnák az értintett országokat

Az Európai Unió bővítésének felgyorsítását sürgette Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök a montenegrói Tivatban megrendezett EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozón pénteken.

A politikusok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a csatlakozási feltételeken nem kívánnak enyhíteni.

A 23 uniós, valamint hat nyugat-balkáni ország vezetőit összefogó találkozó megnyitóján elhangzott: a német-francia kezdeményezés célja, hogy a csatlakozásra váró országok fokozatosan közelebb kerüljenek az EU-hoz. Az új előcsatlakozási modell a fokozatos integráció elvén alapulna: a tagjelöltek a reformok előrehaladásával arányosan konkrét előnyökhöz jutnának. A javaslat szerint a reformok előrehaladását az uniós belső piachoz történő részleges hozzáféréssel jutalmaznák, illetve megfigyelői részvételt biztosítanának az uniós intézmények munkájában. Emellett egyszerűsítenék a jelenleg több mint száz eljárási lépésből álló csatlakozási folyamatot.

A német kancellár ugyanakkor leszögezte: a csatlakozási kritériumokból nem engednek, jóllehet egyes kelet-európai uniós tagállamok a jelenlegi geopolitikai helyzetben rugalmasabb megközelítést is elképzelhetőnek tartanak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte az uniós vezetőket, hogy ismertessék állampolgáraikkal a bővítés előnyeit. Mint mondta, a bővítés nagyobb biztonságot és jólétet, valamint erősebb nemzetközi szerepet jelent Európa számára.

A német-francia kezdeményezés a nyugat-balkáni tagjelöltek - Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia és Albánia - mellett Moldovára is kiterjedne.

Az Európai Bizottság legutóbbi értékelése szerint a csatlakozási folyamatban jelenleg Montenegró áll a legjobban. A mintegy 620 ezer lakosú ország célja, hogy 2026 végéig lezárja a csatlakozási tárgyalásokat, és 2028-ra az EU teljes jogú tagja legyen.

(MTI)