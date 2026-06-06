Külföld :: 2026. június 6. 07:49 ::

Országos áramszünet Jamaicában

Országos áramszünetet jelentettek péntek este Jamaicából, az ország energetikai minisztere bejelentette, dolgoznak a megoldáson.

Bár az X-en közzétett üzenetében Daryl Vaz nem közölte az áramszünet lehetséges okát, azt mondta, tudomása szerint egyes körzetekben már ismét van áram.

A JPS állami áramellátó cég azt mondta, hogy az áramszünet az egész szigetet érinti, hozzátéve hogy vizsgálják az áramkimaradás okát. A vállalat egyik szóvivője a sajtónak elmondta, remélik, hogy az éjszaka folyamán sikerül visszaállítani a szolgáltatást.

(MTI)