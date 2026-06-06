Külföld :: 2026. június 6. 12:03 ::

A tüntetők által emelt úttorlaszok lebontásáért tüntettek Bolíviában

Több százan tüntettek pénteken a Bolívia középső részén lévő Cochabambánál, az emberek a kormányellenes tiltakozások során emelt úttorlaszok elbontását követelték. Az elnök párbeszédet sürgetett.

A blokádok lebontását követelők azzal érveltek, hogy az úttorlaszok nyomán élelmiszer- és gyógyszerhiány alakult ki, illetve akadozik az üzemanyag-szállítás is. Helyszíni beszámolók szerint a résztvevők fehérbe öltöztek és a megbékélést szimbolizáló fehér zászlót lengettek, az eseményen képviseltette magát a megyei közlekedési kamara is, valamint néhány traktor is feltűnt.

Bolíviában hetek óta tartanak a tavaly novemberben hivatalba lépett Rodrigo Paz elnök lemondását, illetve a kormány által hozott megszorítások eltörlését követelő demonstrációk, amelyek mögött részben a szakszervezetek és a volt baloldali elnökhöz, Evo Moraleshez hű csoportok állnak.

Az ország kilenc megyéjéből jelenleg nyolcból tudni útblokádokról.

Rodrigo Paz pénteken ismét párbeszédet sürgetett a vezetés és a tiltakozók között, és azzal vádolta Moralest, hogy kihasználja a tiltakozókat, a tüntetéseket pedig kábítószer-kereskedelemből finanszírozza.

(MTI)