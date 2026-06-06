Külföld :: 2026. június 6. 14:55 ::

Hirtelen amerikai drónvédelmi rendszerekre lett szüksége Kuvaitnak

Az amerikai kormány jóváhagyta mintegy kétmilliárd dollár értékű drónvédelmi rendszerek eladását Kuvaitnak - jelentette be helyi idő szerint pénteken az Egyesült Államok külügyminisztériuma.

A tárca közleményében hangsúlyozzák, hogy a megfigyelő és felderítő berendezéseket is tartalmazó rendszerek segítségével "Kuvait képes lesz választ adni a jelen és a jövő kihívásaira", hozzátéve, hogy a fővállalkozó az Anduril nevű, kaliforniai székhelyű védelmi vállalat lesz.

A külügyminisztérium nem adott tájékoztatást arról, mikor szállítanák le a kért rendszereket a Perzsa-öböl menti országnak, amelyet az iráni háború február 28-i kitörése óta többször ért iráni támadás.

Az iráni Forradalmi Gárda legutóbb péntek éjjel indított dróntámadást egy amerikai támaszpont ellen Kuvaitban. Az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (Centcom) azt közölte, hogy a drónokat megsemmisítették, személyi sérülés nem történt, és károkról sem tudni. Az incidens miatt a kuvaiti nemzetközi repülőteret két órára lezárták.

(MTI)

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