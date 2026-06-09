Külföld :: 2026. június 9. 12:38 ::

A holland kormány megtiltaná a 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú szerepeltetését a közösségi médiában

A holland kormány megtiltaná, hogy 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú tartalmakat készítsenek, vagy ilyen tartalmakban szerepeljenek a közösségi médiában - írta csütörtökön az NL Times hírportál.

A kabinet szerint a gyerekek profitszerzési célú rendszeres online szerepeltetése gyakorlatilag gyermekmunkának minősül.

Thierry Aartsen munkaügyi és társadalmi részvételért felelős miniszter a parlamentnek küldött levelében hangsúlyozta, hogy a családi vlogokban, termékbemutató videókban és más, internetes tartalmakban szereplő gyermekek komoly kockázatoknak lehetnek kitéve, egyebek mellett sérülhet a magánéletük, illetve negatívan befolyásolhatja önképüket, különösen akkor, ha a szülők vagy vállalatok bevételi forrásként használják őket.

A miniszter szerint a holland munkaügyi felügyelet is aggodalmát fejezte ki a jelenség miatt. A kormány ezért a gyermekekkel készülő, illetve gyermekek által készített kereskedelmi online tartalmakat a gyermekmunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá vonná.

A tervek szerint a 16 év alatti gyermekek kereskedelmi célú online szerepeltetése jogellenessé válna, és az előírások megszegői pénzbírságra számíthatnának. Aartsen jelezte, hogy elsősorban a kirívó esetek ellen kíván fellépni, a szabályozás pontos határainak kidolgozása még folyamatban van.

A holland kormány emellett tájékoztató kampányokkal kívánja felhívni a szülők figyelmét a gyermekek internetes láthatóságával járó veszélyekre, valamint erősítené azoknak a fiataloknak a támogatását, akik online tevékenységük következtében káros hatásokat tapasztalnak. A hatóságok a Veilig Thuis holland állami család- és gyermekvédelmi szervezettel és más intézményekkel együttműködve vizsgálják, miként lehet hatékonyabbá tenni a bejelentési és segítségnyújtási rendszert.

Az intézkedések a holland kormány gyermekjogokra és a digitális térre vonatkozó átfogó stratégiájának részét képezik.

(MTI)