Külföld :: 2026. június 17. 18:07 ::

Védelmi együttműködési megállapodást kötött Lengyelország és Németország

Az aktuális kelet-közép-európai biztonsági helyzetre reagáló új védelmi együttműködési megállapodást írt alá szerdán Varsóban Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter német hivatali partnerével, Boris Pistoriusszal.

A megállapodás új együttműködési területeket nyit meg a kiberbiztonság, az új technológiák, ezen belül az űrben folytatott tevékenységek, valamint a katonai mobilitás és az infrastruktúra fejlesztése terén is - mondta el Kosiniak-Kamysz a Pistoriusszal közösen tartott sajtókonferencián.

Emellett a megállapodás "a Balti-tengeren viselt közös felelősségre és közös (katonai) irányításra is vonatkozik" - tette hozzá a lengyel miniszter.

Boris Pistorius kiemelte: a megállapodás új fejezetet nyit a kétoldalú együttműködés és barátság történetében, "a két ország közösen vállalja a felelősséget európai jövőjéért". A Lengyelország és Németország közötti bizalom "kiváló szinten van, és nem engedjük, hogy bárki is mást állítson" - fogalmazott Pistorius. Európa biztonsága "nagymértékben a lengyel-német tengelytől függ" - húzta alá.

Bejelentette: idén novemberben a két ország katonái részt vesznek a Grand Eagle fedőnevű, Lengyelország területén is zajló hadgyakorlaton.

A lengyel védelmi tárca korábbi közleménye szerint a megállapodás új jogi alapot teremt a kétoldalú védelmi együttműködéshez. A kezdeményezés célja "a jelenlegi műveleti együttműködés rendszerezése a kelet-közép-európai biztonsági helyzet figyelembevételével" - közölték. Aláhúzták: a dokumentum kiegészíti a NATO és az Európai Unió keretében alkalmazott védelmi mechanizmusokat.

Lengyelország idén májusban az Egyesült Királysággal, tavaly pedig Franciaországgal írt alá védelmi együttműködésről is szóló államközi szerződést. Ezek a dokumentumok azonban kölcsönös biztonsági garanciákat is tartalmaznak, eltérően az új lengyel-német védelmi együttműködési megállapodástól.

A lengyel-német megállapodás alacsonyabb szintjéről június elején Radoslaw Sikorski lengyel külügyminisztert kérdezték a lengyel közszolgálati rádióban. A miniszter azzal érvelt, hogy az ellenzéki jelöltként megválasztott Karol Nawrocki lengyel elnök "távolságtartó" Németországgal szemben, ezért egy magas szintű új államközi szerződést várhatóan megvétózna.

A védelmi együttműködési megállapodást a két ország által a jószomszédi viszonyról és baráti együttműködésről szóló államközi szerződés megkötésének 35. évfordulóján írták alá. Ez alkalomból Sikorski szerdán részt vett a berlini külügyminisztériumban rendezett lengyel-német fórumon.

(MTI)