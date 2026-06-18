Külföld :: 2026. június 18. 09:17 ::

Halálos bányaomlás Lengyelországban

Baleset történt a dél-lengyelországi Bytomban működő Eko-Plus nevű kőszénbányában, nyolc vájár megmenekült, egy embert holtan találtak - közölte szerda éjjel Lukasz Pach, a sziléziai mentőszolgálat igazgatója a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióval.

Az omlás szerda délután történt. A tárna érintett részében, 650 méter mélyen akkor kilencen dolgoztak. Nyolcan saját erejükből a felszínre menekültek, közülük kettőt könnyebb sérülésekkel kórházban ápolnak.

Az Eko-Plus egy lengyel tőkével működő magánbánya, amely 2010 óta működik, és csaknem 400 dolgozót foglalkoztat.

A lengyelországi bányákban négy ember hunyt el az év eleje óta. 2025 során összesen 16 halálos balesetet regisztráltak.

(MTI)