Külföld, Háború :: 2026. június 18. 18:16 ::

Három szaúdi tankerhajó haladt át a Hormuzi-szoroson

Három szaúdi zászló alatt közlekedő olajszállító tanker haladt át csütörtökön a Hormuzi-szoroson, néhány órával azután, hogy Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. A hajózási adatok szerint a három tanker összesen mintegy hatmillió hordó nyersolajat szállított.

A szerdán aláírt memorandum a vártnál két nappal hamarabb lépett hatályba. Az egyezség megnyitotta a Hormuzi-szorost a nemzetközi hajóforgalom előtt, és feloldotta az Egyesült Államok által az iráni kikötőkkel szemben bevezetett blokádot. A dokumentum egy 60 napos tárgyalási időszakot is elindít, amelynek célja a konfliktust lezáró végleges megállapodás kidolgozása.

A piacok gyorsan reagáltak a fejleményekre: a Brent nyersolaj ára további két százalékkal csökkent, és 78 dollár alá esett hordónként, ami a harcok kezdete óta a legalacsonyabb érték.

A hajózási adatok szerint a térségben közlekedő hajók ismét bekapcsolták helymeghatározó jeladóikat. A konfliktus idején sokan biztonsági okokból kikapcsolták azokat, amikor a szoros közelében haladtak.

A három szaúdi tanker mellett más hajók mozgása is arra utal, hogy a megállapodás nyomán élénkül a forgalom. Három nyersolajszállító tanker vett fel rakományt az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Fudzsejra közelében, közülük kettő már Európa felé tart. Csütörtökön átkelt a szoroson a QatarEnergy cseppfolyósított földgázt szállító hajója is, amely a katari Rász-Laffan terminálról indult Pakisztán felé.

A hajóforgalom ugyanakkor továbbra is elmarad a konfliktus előtti szinttől. A szakértők szerint a nemzetközi hajóforgalom és az ellátási láncok teljes helyreállása még hónapokat vehet igénybe.

A hajózási és biztosítási ágazat szereplői szerint a legnagyobb kockázatot továbbra is a tengeri aknák jelentik. Az INTERTANKO tartályhajózási szövetség szerint a hajózási útvonalak biztonságának mielőbbi tisztázására van szükség, és a hajóknak biztosítékot kell kapniuk arra, hogy nem válnak újabb támadások célpontjává.

A Lloyd's biztosító és a BIMCO hajózási szövetség képviselői szerint a forgalom csak akkor térhet vissza a konfliktus előtti szintre, ha kijelölik az aknamentes útvonalakat, és a térségben közlekedő hajók megfelelő biztonsági garanciákat kapnak.

Németország csütörtökön két hajót indított a Vörös-tenger térségébe egy esetleges aknamentesítő művelet előkészítésére. Boris Pistorius német védelmi miniszter közlése szerint a Fulda aknakereső hajó és a Mosel ellátóhajó a Szuezi-csatornán keresztül tart a térség felé. Berlin emellett víz alatti drónokat, búvárokat és hajóvédelmi egységeket is készenlétbe helyez.

(MTI)