Külföld :: 2026. június 20. 08:55 ::

Akár egy holocsoda is kezdődhetne így: Németországban tehervagonok potyogtak az égből

Hídról zuhant le egy tehervonat Münchennél, egy ember súlyosan megsérült - közölték szombatra virradóra a német hatóságok.

A tájékoztatás szerint a vonat két vagonja körülbelül öt méter magasságból zuhant a híd alatt húzódó főútra.



Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Nacht.

Eine Person schwer verletzt. Güterzug stürzt in München von der Brücke auf die Straße.Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Nacht.Eine Person schwer verletzt. pic.twitter.com/1rylT4eg3k June 20, 2026

A vonat rakományáról nem tudni, a rendőrség azonban hangsúlyozta, hogy a vagonokban nem volt veszélyes anyag, így a lakosságnak semmi oka aggodalomra.

A Deutsche Bahn német vasúttársaság egyik szóvivője azt mondta, a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak.

Az útszakaszt lezárták.

(MTI)