Hídról zuhant le egy tehervonat Münchennél, egy ember súlyosan megsérült - közölték szombatra virradóra a német hatóságok.
A tájékoztatás szerint a vonat két vagonja körülbelül öt méter magasságból zuhant a híd alatt húzódó főútra.
Güterzug stürzt in München von der Brücke auf die Straße.— Mediaservice Novotny (@MSNovotny) June 20, 2026
Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Nacht.
Eine Person schwer verletzt. pic.twitter.com/1rylT4eg3k
A vonat rakományáról nem tudni, a rendőrség azonban hangsúlyozta, hogy a vagonokban nem volt veszélyes anyag, így a lakosságnak semmi oka aggodalomra.
A Deutsche Bahn német vasúttársaság egyik szóvivője azt mondta, a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak.
Az útszakaszt lezárták.
(MTI)