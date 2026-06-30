Külföld :: 2026. június 30. 09:50 ::

Megtiltották Kínában a kisrepülőgépek közlekedését a pekingi toronyháznak nekiütköző sportrepülő balesete után

Kínában megtiltották minden magántulajdonban lévő kisrepülőgép közlekedését, miután a múlt héten egy sportrepülő belecsapódott Peking legmagasabb épületébe - számolt be a Financial Times brit napilap hétfőn meg nem nevezett helyi üzemeltetőkre hivatkozva.

A kétüléses sportrepülőgép múlt pénteken ütközött neki egy toronyépületnek. A gépen csak a pilóta tartózkodott, aki életét vesztette a balesetben. A helyi hatóságok szerint 13 ember megsérült a földön. A gép az 528 méter magas CITIC Towerbe - más néven China Zunba - csapódott be Peking központi üzleti negyedében a délutáni csúcsforgalom idején.

A Financial Times értesülései szerint az egész ország légterét érintő rendelkezést adtak ki a magáncélú repülésekre vonatkozóan, és minden ilyen tevékenységet betiltottak. A korlátozást hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, a kínai polgári légiforgalmi hatóság pedig nem reagált a Reuters kérdésére, így a hírügynökség nem tudta megerősíteni a lapértesülést. A hatóságok vizsgálják a pénteki esetet, és egyelőre semmit sem közöltek a baleset lehetséges okairól.

A kínai a világ egyik legszigorúbban ellenőrzött légtere, ahol a katonai hatóságok rendelkeznek elsődleges jogkörrel a légtérhasználat felett.

(MTI)