Extra, Migránsbűnözés :: 2026. június 30. 08:13 ::

Egy kokainnyelő néger esetében sikerült leírnia a rendőrségnek, hogy fekete bőrű - már csak alkalmazni kell ezt a Rikárdóknál is

A Kirándulás fedőnevű akció során a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal Központi Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály (KR NNI KBEH KKBEO) nyomozói egy magyar kábítószerfutárokat beszervező, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező bűnszervezet tagjaira csaptak le.

A felderítés során beszerzett információk szerint a hálózat mintegy húsz magyar állampolgárt szervezhetett be, akik összesen 42 kilogramm kokaint juttathattak Nyugat-Európába, majd onnan tengerentúli célországokba. A futárok Magyarországról Párizsba utaztak, majd egy nigériai bűnszervezet tagjainak utasításai alapján Martinique-ra és Tajvanra indultak tovább. Az ott lenyelt, kokaint tartalmazó kapszulákat visszaszállították Párizsba, ahonnan a bűnszervezet más tagjai szintén testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték tovább.

A magyar rendőrség jelzései nyomán, valamint nemzetközi együttműködés eredményeként a külföldi társhatóságok – többek között a Francia Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (OFAST), valamint ázsiai rendvédelmi szervek – eddig kilenc, a hálózathoz köthető magyar állampolgárt fogtak el, akiktől több mint 15 kilogramm kokaint foglaltak le.

Június 10-én a magyar nyomozók az ország több pontján csaptak le a hálózat tagjaira: egy szervezőt és öt futárt fogtak el. Előbbi a gyanú szerint Párizsban pénzt vett át a nigériai bűnözői csoport tagjaitól, valamint közreműködött a magyar futárok utazásainak megszervezésében. A férfinél tartott kutatás során mobiltelefonokat foglaltak le. A gyanúsított nem tett vallomást, a nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a Szolnoki Járásbíróság elrendelt.

A futároknál tartott kutatások alkalmával mobiltelefonokat és okiratokat foglaltak le a nyomozók. A gyanúsítottak többsége a kihallgatása során elismerte futártevékenységét. Szabadlábon védekeznek.

A bűnszervezet magyarországi irányítóját, CS. M.-et a KR NNI nyomozói június 18-án hallgatták ki gyanúsítottként, vallomást nem tett. A férfi jelenleg egy másik büntetőeljárás miatt letartóztatásban van.

A nyomozók országos elfogatóparancsot adtak ki a hálózat másik szervezője és két futára ellen. Időközben közülük kettőt sikerült elfogni: az egyik futárt június 13-án, míg a bandát irányító nőt június 19-én. S. Sz.-en a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság Hajdúdorogi Rendőrőrs munkatársai ütöttek rajta. A nő gyanúsított kihallgatása során nem tett vallomást. A bíróság letartóztatta. A másik futár ellen továbbra is érvényben van az elfogatóparancs. Farkas Lászlót a nyomozók nagy erőkkel keresik.



Farkas László sem egy Hófehérke...

A KR NNI KBEH KKBEO az OFAST-tal együttműködve beazonosította a korábban Párizsban élő, nigériai származású vezetőt is. Eneh Uchenna Innocent ellen szintén körözést adtak ki.



Ő az ártatlan ("innocent") fekete bőrű

(Kuruc.info - Police.hu nyomán)