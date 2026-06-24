Anyaország, Videók :: 2026. június 24. 10:11 ::

Schiffer András a tiszás cikluskorlátozásról: abszurd és Alaptörvény-ellenes, destabilizálja a magyar állam működését

A helyzet annál is súlyosabb, hogy visszamenőleges hatályról és pártpolitikai érdekek mentén alakított Alaptörvényről beszélünk: hasonlóra készülhetünk az önkormányzati képviselők és polgármesterek esetében, ami a kis településeknél gyakorlatilag egy posztmodern falurombolással ér fel. A folyamatos hergelés és uszítás a politikai elittel szemben azt fogja elhozni, hogy nem lesz épeszű ember, aki egy kis közösség sorsáért, jövőjéért ebben az országban felelősséget fog vállalni - mutatott rá az ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő a Heteknek adott telefonos interjújában.

Schiffer rámutatott: miután a magyar társadalomfejlődésnek több száz éves tehertétele az, hogy mi alapvetően az egyéni túlélésre kondicionálódtunk, és azok az emberek, akiknek van veszítenivalójuk, próbálják magukat távol tartani például a pártpolitikától - egy ilyen országban meghozni azt, hogy folyamatosan rotáljuk a politikai elitet, az első fokon azt jelenti, hogy a politikába azok fognak bemenni, akik annyira szélhámosok, annyira alkalmatlanok mindenre, és annyira orvosi segítségre szorulnak az elmeállapotuk miatt, hogy másutt kevésbé tudnak figyelmet és főként anyagi hasznot remélni.

Ezek a javaslatok a magyar politikai elit teljes lezülléséhez vezetnek. Ez a fajta rotáció tökéletesen ismeretlen parlamenti demokráciákban, és a végeredménye oda vezet, hogy a magyar demokráciát, a magyar állam működését sikerül tökéletesen destabilizálni.

De pont ez a Magyar Péternek segítséget nyújtó nyugati hatalmak elvárása - fejtette ki az interjúalany, aki a miniszterelnök "valóban aggasztó elmeállapotáról" is szót ejtett.