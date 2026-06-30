Külföld, Háború :: 2026. június 30. 07:13 ::

Csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrajnai milliomos házánál Monacóban

Monacóban csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliomos házánál hétfő este, három ember megsebesült.

A robbanás este 21 óra körül történt egy lakóépületben a francia határ mentén. Vadim Ermolajev ukrán milliomos és két másik személy megsérült a robbanásban, amely ez az első ilyen eset a hercegségben.

II. Albert monacói herceg "gyűlöletes bűncselekménynek" nevezte az esetet. Közleményében "az egész monacói közösség számára sokként" jellemezte az eseményt, ugyanakkor kijelentette: "a Monacói Hercegség egységes és eltökélt marad az erőszakkal és a bűnözéssel szemben. Közösségünk biztonsága mindig is prioritás volt; ez most minden eddiginél fontosabb lesz, függetlenül a fenyegetésektől".

A monacói hatóságok két életveszélyes állapotban lévő sérültről számoltak be - egy 50–60 éves házaspárról -, valamint egy viszonylag kevésbé súlyos állapotban lévő sérültről, egy 13 éves gyerekről, anélkül, hogy megnevezték volna őket.

Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozó, az ügyhöz közel álló forrás megerősítette a BFMTV francia hírtelevízió értesülését, amely szerint a férfi Vadim Ermolajev, egy ukrán származású oligarcha.

A Monacóban élő férfi 2023 decembere óta szankciók hatálya alá tartozik az ukrán Nemzeti Biztonsági Tanács (NSDC) határozata alapján. Több média - az ukrán biztonsági szolgálatokra hivatkozva - arról számolt be, ezek a szankciók annak köszönhetők, hogy a multimilliomos úgy döntött, folytatja alkoholforgalmazási tevékenységét a Krímben.

Az áldozatok személyazonosságát Monacóban még nem erősítették meg. Stéphane Thibault főügyész kedden nap folyamán sajtótájékoztatót tart.

Thibault az AFP-nek nyilatkozva elmondta, hogy a robbanószerkezet egy táskában vagy csomagban volt, amelyet valaki az épület előcsarnokában hagyott, majd elment.

A BFMTV a monacói biztonsági hatóságokra és a Monaco-Matin című regionális újságra hivatkozva arról számolt be, hogy röviddel a robbanás előtt láttak valakit, aki egy hátizsákot helyezett el a helyszínen, majd elmenekült. A gyanúsított továbbra is szökésben van.

A médiában közzétett felvételeken egy sötét sapkát viselő, futó férfi látható a biztonsági kamerák felvételein.

(MTI nyomán)